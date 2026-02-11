Die vorliegenden Reformvorschläge zur Stärkung des Binnenmarkts und der europäischen Wettbewerbsfähigkeit müssen jetzt konsequent umgesetzt werden "Europa muss in strategisch kritischen Bereichen deutlich handlungsfähiger werden. Dafür brauchen wir klare Zuständigkeiten, schnellere Entscheidungsprozesse und den Mut, Kompetenzen dort zübündeln, wo über Europas Zukunft entschieden wird. Wenn Europa weiter zaudert, verliert es nicht nur an Wettbewerbsfähigkeit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld