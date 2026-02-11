© Foto: wO-DALL·EDie US-Wirtschaft wächst, doch das Verbrauchervertrauen verharrt im Keller. Niedrige Einkommen frustrieren die Amerikaner, während der Traum vom Eigenheim unerreichbar wird.Auf dem Papier liest sich die Geschichte der US-Wirtschaft wie ein Erfolg: Das Bruttoinlandsprodukt steigt, die Arbeitslosenquote ist niedrig und die Wall Street feiert Rekorde. Doch blickt man in die Gesichter der amerikanischen Verbraucher, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Laut aktuellen Daten der University of Michigan stieg das Verbrauchervertrauen im Februar 2026 zwar leicht auf 57,3 Punkte an, liegt damit aber immer noch rund 43 Prozent unter dem Niveau von 2020. Für eine vermeintlich starke Wirtschaft ist das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE