Die Lufthansa-Aktie reagiert mit Abschlägen auf die Ankündigung eines erneuten Warnstreiks. Für Donnerstag werden zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen erwartet, mit spürbaren Folgen für Reisende und Investoren.Die Gewerkschaft hat Beschäftigte in zentralen Bereichen zum Arbeitskampf aufgerufen. Betroffen sind vor allem die Drehkreuze Frankfurt und München, wo Lufthansa einen Großteil ihres Interkontinental- und Europaverkehrs bündelt. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de