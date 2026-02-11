TUI meldet sich eindrucksvoll zurück: Hotels, Kreuzfahrten und Reiseboom als Wachstumstreiber!

Werbung

Der Reise- und Touristikkonzern TUI kann aktuell als einer der führenden Player der Branche vom anhaltenden Reise- und Touristik-Boom profitieren. Da man seine Kostenbasis zuletzt durch Restrukturierungen weiter verbessert hat, sollte TUI sein Ergebnis mittelfristig nachhaltig verbessern. Auch fundamental ist TUI mit einem KGV26e von knapp 6 und einer Dividendenrendite von knapp 2,3% attraktiv bewertet.

TUI dank konsequenter Restrukturierungen wieder auf Erfolgskurs, Reise- und Touristikboom sollte sich weiter fortsetzen!

Der Reise-Konzern TUI bleibt einer der spannendsten Turnaround-Storys auf dem Parkett. Nachdem man im Zuge der Corona-Pandemie in eine existenzbedrohende Lage geraten war und nur durch staatliche Stützungsmaßnahmen in Höhe von rund 4,3 Mrd. Euro gerettet werden konnte, konnte der führende Reise- und Touristikkonzern dank konsequenter Restrukturierungen in den vergangenen Jahren wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Zu verdanken hatte TUI den Turnaround unter anderem dem Effizienzprogramm "Global Realignment", das neben Restrukturierungen und Optimierungen in der Verwaltung auch den Abbau von rund 8.000 Stellen beinhaltet hatte. Mittlerweile kann TUI nach dem Turnaround im operativen Geschäft als einer der führenden Player im Reise- und Touristik-Segment dank des anhaltenden Reise- und Touristikbooms überdurchschnittlich stark von steigenden Touristenzahlen profitieren. Trotz anhaltender Krisen und konjunktureller Unsicherheiten dürfte sich dieser Trend auch mittelfristig weiter fortsetzen. Laut einer Mitte Januar durchgeführten Umfrage der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) planen knapp 67% der befragten Bundesbürger in 2026 mindestens eine Urlaubsreise.

Ausbau des Kerngeschäfts macht sich bezahlt - Hotels und Kreuzfahrt-Geschäft als Wachstumstreiber!

Als einer der Ertragssäulen erweist sich bei TUI vor allem das Segment Hotels & Resorts. Dank seiner konsequent verfolgten Asset-Light-Strategie, mit der man seine Marktposition durch Management- und Franchise-Verträge zuletzt auch in Märkten wie China, Ägypten, Marokko, Tunesien auf rund 463 Hotels ausgebaut hat, hat sich die Konzernsparte in den vergangenen Jahren zu einem der Hauptergebnistreiber bei TUI gemausert. Frische Impulse verspricht der Ausbau des Luxus-Segments, wobei man hier bereits 2024 mit "The Mora Zanzibar" ein erstes Luxusressort an der Nordostküste der Insel Sansibar in Tansania eröffnet hatte. In den kommenden Jahren will TUI das Segment um die Premium-Hotelmarke "The Mora" weiter ausbauen, wobei in 2026 ein zweites Ressort in Tunesien eröffnet werden soll. Auch mit der Kernmarke TUI Blue setzt der Reisekonzern weiter auf Expansion und will hier vor allem in Touristik-Hot-Spots wie Sardinien, an der Costa del Sol und in der Türkei, weitere Hotels eröffnen. Dank des aktuellen Reise- und Touristikbooms kann man neben steigenden Übernachtungszahlen auch von Preiserhöhungen profitieren, was sich auch positiv bei der Gewinnmarge niederschlägt. Auch die Kreuzfahrt-Schiffssparte kann aktuell mit ihren insgesamt 18 Kreuzfahrtschiffen vor allem dank der hohen Nachfrage nach Premium-Kreuzfahrten mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis aufwarten.

TUI überzeugt in 2024/25 dank Hotel- und Kreuzfahrt-Sparte mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis!

Im abgelaufenen Fiskaljahr konnte TUI mit einem sehr starken Ergebnis aufwarten. Demnach verbesserte sich der bereinigte operative Gewinn (EBIT) von 1,296 auf 1,451 Mrd. Euro, während der Nettogewinn nach Minderheiten von 507,1 auf 635,6 Mio. Euro anzog, womit man über den Konsenserwartungen gelegen hatte. Auch bei den Umsatzerlösen überzeugte man mit einem Anstieg von rund 4% auf 24,17 Mrd. Euro, während das Erlösplus auf wechselkursbereinigter Basis mit 13% sogar über der konzerneigenen Prognose von 9 bis 11% gelegen hatte. Zu verdanken hatte man das starke Abschneiden vor allem der Hotel-Sparte, wobei man hier dank der starken Entwicklung bei den konzerneigenen Kernmarken Riu, TUI Blue und Robinson ein unerwartet deutliches Plus von 10% beim bereinigten EBIT auf 735 Mio. Euro vorzuweisen hatte. Noch stärker präsentierte sich das Kreuzfahrtschiff-Segment, das beim bereinigten EBIT dank rekordhoher Passagierzahlen und teilweise deutlicher Preiserhöhungen um 28,5% auf 481 Mio. Euro vorzuweisen hatte. Schwächer präsentierte sich erwartungsgemäß das Segmentergebnis in der Airline-Sparte TUIfly, das aufgrund der laufenden Restrukturierungen mit 200 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 304 Mio. Euro.

TUI überrascht mit starkem Jahresauftakt und sieht sich weiter auf Wachstumskurs!

Auch im ersten Quartal des neuen Fiskaljahres konnte TUI an die starke Entwicklung anknüpfen und überraschte mit einem Rekordergebnis. Zwar konnte der Umsatz mit einem wechselkursbereinigten Anstieg von +1,3% auf 4,861 Mrd. Euro nicht ganz so stark zulegen, wie erwartet (Konsens: 4,90 Mrd. Euro). Beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) überraschte man jedoch mit einem deutlichen Anstieg von 50,9 auf 77,1 Mio. Euro. Auch unter dem Strich konnte man den Nettoverlust deutlich von -85,4 auf -43,6 Mio. Euro verringern. Nach dem starken Abschneiden im Auftaktquartal rechnet TUI auch für das laufende Fiskaljahr mit einer Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses. So erwartet CEO Sebastian Ebel für das Fiskaljahr 2026 mit einem wechselkursbereinigten Umsatzwachstum von 2 bis 4%, während der bereinigte operative Gewinn (EBIT) überproportional um 7 bis 10% verbessert werden soll. Von den sich weiter aufhellenden Aussichten im operativen Geschäft sollen auch die Aktionäre profitieren. So will man für das abgelaufene Fiskaljahr erstmals seit der Corona-Pandemie wieder eine Dividende von 10 Cent an die Aktionäre auszahlen. Auch mittelfristig will TUI seinen profitablen Wachstumskurs weiter fortsetzen. So peilt man auch mittelfristig beim bereinigten operativen Ergebnis Zuwächse von 7 bis 10% pa an, wobei man ab 2026 10 bis 20% des bereinigten operativen Gewinns als Dividende an die Aktionäre ausschütten will. Auch fundamental macht TUI eine gute Figur. So rechnet der Analystenkonsens für 2026 bereits mit einem EPS von 1,59 Euro, während der Gewinn je Aktie in 2027 bereits bei 1,75 Euro erwartet wird. Damit sinkt das KGV27e auf 5,40, was nicht nur im Branchenvergleich moderat erscheint.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf TUI AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert TUI AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU1SWX, das am 24.12.2026 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie TUI AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 8,50 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts TUI AG an der maßgeblichen Börse am 17.12.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 8,50 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.12.2026 haben und davon ausgehen, dass die TUI AG am 17.12.2026 auf oder über 8,50 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

