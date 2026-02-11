Eching (ots) -Wenn sich vom 30. Juli bis 2. August 2026 wieder tausende Musikfans in Eching bei München versammeln, heißt es erneut: Brass Wiesn - das Festival dahoam. Vier Tage lang wird das Festivalgelände zur Bühne für Blasmusik, Mundart, Indie-Vibes und energiegeladene Live-Performances. Tickets für die Brass Wiesn (https://brasswiesn.de/) gibt es exklusiv bei Reservix (https://reservix.de/tickets-brass-wiesn-festival/t5948).Mit RIAN erweitert 2026 ein Künstler das Line-up, der für pointierte Texte, eingängige Melodien und große Bühnenmomente steht. Seine Songs verbinden Pop-Appeal mit Haltung und Humor - eine Kombination, die das musikalische Spektrum der Brass Wiesn auf besondere Weise ergänzt. Sein Auftritt fügt sich in ein Programm ein, das stilistische Vielfalt und echte Live-Atmosphäre in den Mittelpunkt stellt.Insgesamt präsentieren sich auf fünf Bühnen über 60 Bands und Formationen - von etablierten Publikumslieblingen bis zu spannenden Newcomern. Mit dabei sind unter anderem Edmund, MENZL XXL, Tom und Basti, Die Fexer, Saustoimusi, Kapelle So&So, Alpenblick-Quintett, Bünndlmusig, Erotik Echo Ebenau, Fliesendisch Musi, Widersacher aller Liedermacher, Keistodl Musig und viele weitere Acts.Die Brass Wiesn steht seit Jahren für handgemachte Musik, ausgelassene Stimmung und ein Lebensgefühl, das Tradition und Gegenwart selbstverständlich zusammenbringt. Als "Festival dahoam" bleibt sie ihrem familiären Charakter treu - nahbar, authentisch und generationsübergreifend.Veranstaltungsinformationen:Die Brass Wiesn (https://brasswiesn.de/) gehen 30.07. bis 02.08.2026. Das Festival findet in Eching bei München statt (Garchinger Str., 85386 Eching). Tickets für das ganze Festival gibt es ab 139,99EUR. Schnell sein lohnt sich, wenn das Kontingent ausgeschöpft ist, geht es in die nächste Preisstufe. Tickets gibt es bei Reservix (https://reservix.de/tickets-brass-wiesn-festival/t5948).Pressekontakt:Judith Kaßreservix.net/pressepresse@reservix.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/6215213