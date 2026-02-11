Die erste Produktveröffentlichung nach dem Start der strategischen KI-Allianz der beiden Unternehmen erleichtert Betreibern die Monetarisierung von KI-Diensten für KMU über bestehende Telekommunikationskanäle

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyse- und Netzwerklösungen, und NOHOLD, ein führender Anbieter von KI-Assistenzplattformen für Unternehmen, haben die Einführung einer neuen White-Label-KI-Assistenzlösung bekannt gegeben. Diese richtet sich speziell an Telekommunikationsbetreiber, die kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bedienen.

Das neue Angebot basiert auf der im September 2025 angekündigten strategischen KI-Allianz und macht den Schritt vom Konzept zur marktreifen Lösung. Telekommunikationsbetreiber können nun unter ihrem Markennamen KI-Assistenten-Dienste anbieten, die kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei helfen, die Kundenbindung zu stärken, den Umsatz zu steigern und die Produktivität durch KI-Technologie zu verbessern. Die Betreiber stellen die Tools bereit, sodass kleine und mittelständische Unternehmen die Verwaltung komplexer KI-Systeme vermeiden können.

Da die Umsätze aus klassischen Konnektivitätsdiensten weiterhin unter Druck stehen, suchen kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) verstärkt nach digitalen Mehrwertdiensten bei ihren Telekommunikationsanbietern. Mithilfe von KI-Assistenten können Betreiber benutzerfreundliche, abonnementbasierte Lösungen bereitstellen, die KMU dabei unterstützen, Support und Vertrieb zu automatisieren, Beziehungen zu stärken, den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) zu steigern und Betreiberdienste im Rahmen bestehender Abrechnungsmodelle zu differenzieren.

Telekommunikationsbetreiber verfügen nun über die Möglichkeit, KI-Assistenten als Managed Service zu vermarkten, zu bündeln und unter eigenem Markennamen weiterzuverkaufen. Diese Dienstleistung basiert auf der SICURA QuickStart-Plattform von NOHOLD und wird von Mobileum auf den Markt gebracht. KMUs können Konversations-KI innerhalb weniger Minuten implementieren. Dies erfordert keine Programmierkenntnisse es genügt das Hochladen von Dokumenten oder die Verknüpfung ihrer Website. So erhalten sie eine sichere, konforme und mehrsprachige Lösung für Web- und Social-Media-Kanäle mit integrierten Analysefunktionen, die ihnen detailliertere Einblicke in ihr Geschäft ermöglichen.

"Nach der Ankündigung unserer strategischen Allianz im vergangenen Jahr ist diese Markteinführung ein wichtiger nächster Schritt, um Telekommunikationsbetreibern dabei zu helfen, KI in einen praktischen, umsatzgenerierenden Dienst zu verwandeln", erklärt Miguel Caramés, Chief Product Officer bei Mobileum. "In Zusammenarbeit mit NOHOLD ermöglichen wir Betreibern, sich nicht auf Konnektivität zu beschränken, sondern KI-gestützte Mehrwerte anzubieten, die kleine und mittelständische Unternehmen sofort nutzen können und deren messbare Auswirkungen sie unmittelbar erkennen."

"Kleine und mittelständische Unternehmen wünschen sich KI-Lösungen, die einfach zu betreiben, kostengünstig und sicher sind. Sie möchten jedoch keine KI-Experten werden", betont Diego Ventura, CEO und Gründer von NOHOLD. "Dank der Partnerschaft mit Mobileum können wir unsere KI-Assistenzplattform über vertrauenswürdige Telekommunikationsanbieter auf den Markt bringen, die bereits enge Beziehungen zu KMU-Kunden aufgebaut haben."

Der KI-Assistent erfüllt die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen an Kundensupport, Vertriebsunterstützung, Onboarding und betriebliche Effizienz. Telekommunikationsbetreiber profitieren von einer raschen Bereitstellung, geringen Betriebskosten und planbaren wiederkehrenden Einnahmen, wodurch ihre Rolle als vertrauenswürdige digitale Partner gestärkt wird. KMUs erhalten praktische Tools, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und ihr Wachstum voranzutreiben.

Das neue Angebot steht ab sofort allen Telekommunikationskunden von Mobileum weltweit zur Verfügung.

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekom-Analytics für Roaming, das Kernnetzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, heimische und internationale Konnektivitätstests und Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden verlassen sich auf seine Active Intelligence-Plattform, die erweiterte Analysemöglichkeiten bietet. Damit können Kunden Deep Network und operative Intelligenz mit Aktionen in Echtzeit verbinden, die den Umsatz steigern, das Nutzererlebnis verbessern und Kosten verringern. Der Hauptsitz von Mobileum befindet sich im Silicon Valley. Das Unternehmen unterhält Büros in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, im UK und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mehr erfahren Sie unter: www.mobileum.com

Über NOHOLD

NOHOLD, Inc. ist ein im Silicon Valley ansässiger Pionier von KI für Unternehmen. Sie liefern interaktive und diagnostische virtuelle Assistenten über ihre preisgekrönte SICURA Plattform. Seit der Gründung im Jahr 1999 hat das Unternehmen weltweit mit Fortune 500-Organisationen zusammengearbeitet, die unter anderem der Finanzbranche, dem Gesundheitswesen, HR und dem Bildungsbereich angehören. NOHOLD optimiert das Erlebnis von Kunden und Mitarbeitern, verringert die Abhängigkeit von traditionellen Call Centern und steigert messbar den ROI durch intelligente Automatisierung. NOHOLD verfügt über garantierte Patente und kann jährliche SOC 2 Type II HIPAA-Compliance Audits nachweisen. Das Unternehmen hat mehr als 1.400 KI-Assistenten erstellt, die sichere, skalierbare Self-Services bieten und sensible Daten sicher bearbeiten und verwalten. Es kann auf mehr als zehn Jahre Erfahrung zurückblicken. Die NOHOLD AI Alliance wird Unternehmen weiterhin in die Lage versetzen, durch verantwortungsvolle KI der kommenden Generation ihre digitalen Dienste zu verbessern. Mehr Informationen finden Sie unter: www.nohold.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260211744206/de/

Contacts:

Für weitere Informationen oder bei Interesse an einer Mitgliedschaft bei der KI-Allianz wenden Sie sich bitte an:

QUEXOR GROUP INC.

Cheryl Fritz cfritz@quexor.com Mobil: +1 (703) 856-5932

Media and Corporate Communications Mobileum

Sandra Almeida sandra.almeida@mobileum.com Mobil: +351 939650229