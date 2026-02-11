Der US-Dollar wankt: Fed-Cuts, Trump-Druck und China-Abverkäufe bringen die US-Währung ins Rutschen. Ein Top-Stratege prognostiziert jetzt ein Szenario, das den US-Dollar zweistellig abstürzen lassen könnte.Der US-Dollar gerät zunehmend unter Druck, und mehrere neue Faktoren deuten laut Experten auf weitere Schwäche hin. Besonders deutlich wird die Warnung von Lee Ferridge, Stratege bei State Street, der für 2026 einen Dollar-Verfall von bis zu 10 Prozent für möglich hält. Er rechnet damit, dass die US-Notenbank deutlich stärker lockern muss, als die Märkte derzeit erwarten. Marktteilnehmer gehen bislang von zwei Zinssenkungen ab Juni aus. Ferridge sieht jedoch "Spielraum für eine dritte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE