Americhem, ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von kundenspezifischen Farbmasterbatches, funktionellen Additiven, technischen Compounds und Leistungstechnologien, hat das EcoVadis-Gold-Rating erhalten und gehört damit zu den besten 5 der weltweit bewerteten Unternehmen in Bezug auf die Nachhaltigkeitsleistung in ihrer Branche.

EcoVadis ist eine der weltweit am häufigsten genutzten Plattformen zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen und bewertet Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Das Gold-Rating spiegelt nicht nur das Vorhandensein nachhaltiger Richtlinien wider, sondern auch die Robustheit der Managementsysteme, der Dokumentation und der Umsetzungspraktiken, wie sie von EcoVadis in den weltweiten Betrieben von Americhem bewertet wurden.

Die Gold-Bewertung von EcoVadis folgt auf die Silber-Bewertungen von Americhem in den letzten Jahren und spiegelt die kontinuierliche Stärkung des Umweltschutzes, der Unternehmensführung und der Managementsysteme im gesamten Unternehmen wider.

"Diese Anerkennung spiegelt wider, wie unsere Teams das Unternehmen täglich führen", sagte John Richard, CEO von Americhem. "Die Gold-Bewertung von EcoVadis ist nicht an eine einzelne Initiative oder Ankündigung gebunden. Sie ist das Ergebnis disziplinierter Prozesse, einer verantwortungsbewussten Führung und einer nachhaltigen Fokussierung in unserem gesamten globalen Unternehmen."

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Americhem basiert auf den drei Säulen "Menschen, Prozesse und Produkte" und legt den Schwerpunkt auf messbare Fortschritte, die in die operative Entscheidungsfindung eingebettet sind und nicht als eigenständiges Programm verwaltet werden. Dieser Ansatz wird im Nachhaltigkeitsbericht 2025 des Unternehmens detailliert beschrieben, der die Governance-Aufsicht, Risikomanagementpraktiken, operative Kontrollen und kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen in allen globalen Produktionsstätten dokumentiert.

In allen seinen Werken hat Americhem seine Umweltmanagementpraktiken durch die Ausweitung der Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien und die standortbezogene Verfolgung der Umweltleistung gestärkt, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben, und die Transparenz der Lieferkette durch Richtlinien, Audits und Leistungsüberwachung erhöht. Diese Systeme sollen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die operative Konsistenz und die langfristige Zuverlässigkeit für Kunden unterstützen, die in technisch anspruchsvollen und regulierten Märkten tätig sind.

Aus Produktperspektive arbeitet Americhem eng mit seinen Kunden zusammen, um Polymerlösungen zu entwickeln, die Nachhaltigkeitsziele unterstützen und gleichzeitig Leistung, Qualität und Verarbeitungszuverlässigkeit gewährleisten. Diese Lösungen sind für den Einsatz in realen Produktionsumgebungen konzipiert, in denen Konsistenz und Risikominderung von entscheidender Bedeutung sind.

"Nachhaltigkeit bei Americhem wird durch Struktur und Verantwortlichkeit vorangetrieben", sagte Lauren Faenkov, Global Sustainability Leader. "Die EcoVadis-Gold-Bewertung bestätigt die von uns eingerichteten Systeme und bekräftigt unser Engagement für kontinuierliche Verbesserung, Transparenz und verantwortungsbewusstes Handeln."

Americhem betrachtet die EcoVadis-Gold-Bewertung sowohl als Anerkennung als auch als Verantwortung. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, die Unternehmensführung zu stärken, die Betriebskontrollen zu verfeinern und die Kundenanforderungen durch disziplinierte Umsetzung statt durch ambitionierte Versprechungen zu unterstützen.

Weitere Informationen über den Nachhaltigkeitsansatz von Americhem finden Sie unter www.americhem.com/sustainability.

Über Americhem

Americhem ist ein innovativer, technologieorientierter Marktführer in der globalen Polymerindustrie. Das Unternehmen basiert auf der Bereitstellung von Leistung, Lösungen und Vertrauen durch enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Alle Produkte des Unternehmens werden durch umfassenden technischen Support unterstützt, der Qualität, Zuverlässigkeit und Wert sicherstellt. Americhem betreibt 10 Produktionsstätten und unterhält Vertriebsniederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.Americhem.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260210416953/de/

Contacts:

Stephanie Sulcer

Director, Marketing Communications

sasulcer@americhem.com

+1 (330) 810-0977