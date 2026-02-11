Anzeige
Mittwoch, 11.02.2026
Drohnen, Robotik, E-Autos: Diese Hightech-Aktie könnte jetzt zünden
XTB
11.02.2026 19:42 Uhr
BÖRSE HEUTE: Starker NFP bewegt Märkte - S&P 500 über 7.000 (11.02.2026)

Die Börse heute zeigt sich nach einem positiven Start uneinheitlich. Zwar konnte der S&P 500 zeitweise die Marke von 7.000 Punkten überschreiten, doch im weiteren Verlauf dominierte Zurückhaltung. Während Standardwerte leicht zulegen, geraten Nebenwerte deutlich unter Druck.

Im Mittelpunkt der Börse aktuell stand der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht (NFP), der stärker ausfiel als prognostiziert und unmittelbare Auswirkungen auf Währungen, Anleiherenditen und Zinserwartungen hatte.

