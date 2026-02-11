Folgende Geschaefte in der ISIN DE000DU6NJU9, Wertpapier-Name: Put 20.03.26 flatex 35, wurden von Amts wegen aufgehoben:
Folgende Geschaefte in der ISIN DE000DU4TJ68, Wertpapier-Name: Call 20.03.26 flatex 40, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000DU4TJ68 11.02.2026 12:29:26 20.000 0,64 EUR
DE000DU6NJU9 11.02.2026 12:29:33 15.000 0,93 EUR
Folgende Geschaefte in der ISIN DE000DU4TJ68, Wertpapier-Name: Call 20.03.26 flatex 40, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000DU4TJ68 11.02.2026 12:29:26 20.000 0,64 EUR
DE000DU6NJU9 11.02.2026 12:29:33 15.000 0,93 EUR
© 2026 Xetra Newsboard