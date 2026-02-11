Der Goldpreis hat sich zuletzt von seinem Abverkauf erholen können, doch Anleger fragen sich, wie es jetzt weitergeht. Analysten sind zumindest optimistisch und sehen noch viel Potenzial. Der Goldpreis hat zuletzt eine deutliche Erholungsrallye gezeigt und ist zurück über die Marke von 5.000 US-Dollar gestiegen. Von diesem Niveau aus soll es weiter nach oben gehen, sagen zumindest die Analysten. Goldpreis wird weiter steigen, sagen Analysten Denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
