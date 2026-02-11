© Foto: Walid Berrazeg - picture alliance / AASMIC-CEO Zhao Haijun warnt, dass die KI-Nachfrage nach Speicherchips andere Branchen trifft und die Preise explodieren lässt.Die Halbleiterindustrie steht laut Zhao Haijun, Co-Chef von China's größtem Auftragsfertiger SMIC, unter starkem Druck, wie das Wall Street Journal berichtete. Grund ist die massive Nachfrage nach Speicherchips durch künstliche Intelligenz. "Alle sind ein bisschen in Panik", sagte Zhao während einer Telefonkonferenz nach den Quartalszahlen am Mittwoch. Die starke Nachfrage von KI-Netzwerken habe das Angebot für andere Bereiche, etwa Smartphones im unteren Preissegment, erheblich verknappt. Zhao wies zudem darauf hin, dass die Lage durch Überbuchungen von Herstellern …Den vollständigen Artikel lesen
