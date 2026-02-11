Die Deutsche Börse hat 2025 dank Übernahmen und eines starken Geschäfts rund um Finanzmarktprodukte so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Für das laufende Jahr stellt der DAX-Konzern weiteres organisches Wachstum in Aussicht. Aktionäre sollen von einer höheren Dividende profitieren. Die Aktie fällt dennoch seit Monaten.Deutsche Börse liefert: Die Nettoerlöse ohne das zinsabhängige Treasury-Ergebnis, also der Teil des Gewinns, der aus dem Anlage- und Zinsgeschäft mit Kundengeldern stammt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär