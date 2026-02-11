© Foto: ZUMAPRESS.com | Mateusz Slodkowski - picture allianceDer Speicherchip-Hersteller Micron hat am Mittwoch bekannt gegeben, seinen HBM4-Speicher früher auf den Markt zu bringen, als von Experten bislang erwartet. Speicherchips sind der neue heiße Scheiß Nach KI-Beschleunigern von Nvidia hat der KI-Trade seinen nächsten Flaschenhals: Speicherchips. Der rasante Ausbau von Datenzentren hat eine gewaltige Nachfrage sowohl nach Arbeits-, als auch Massenspeicher zur Folge. Da sich die Fertigungskapazitäten auf wenige Wettbewerber verteilen, kommen die mit der Produktion kaum hinter. Die Folge ist eine Preisexplosion. Die schlägt sich in der Kursentwicklung entsprechend nieder. Die drei führenden Hersteller Micron, Samsung und SK Hynix haben im letzten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE