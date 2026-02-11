Sia, eine internationale Beratungsgruppe, die sich auf Strategie, Management und KI spezialisiert hat, hat nun einen Meilenstein in ihrer "Agentic AI"-Entwicklung erreicht. Das Unternehmen, das im digitalen Zeitalter gegründet wurde, kann mittlerweile auf das Fachwissen von mehr als 3.000 Beratern in 19 Ländern zurückgreifen, die Unternehmen bei der Umsetzung ihrer KI-gesteuerten Transformation unterstützen.

Von GenAI zu einem Agent Store für alle Industriezweige und Funktionen

Nachdem das Unternehmen seinen Kunden im Juni 2023 seine Generative AI-Plattform vorgestellt hatte, folgte im September 2025 die Ankündigung der Einführung seines Agent Store.

Der auf einem "Learn-by-Design"-Ansatz aufgebaute Agent Store von Sia hat sich von 50 KI-Agenten auf über 400 für die direkte Beratung verfügbare Agenten erweitert. Über ein Dutzend Minimum Viable Products stehen zur Demonstration bereit. Die ursprünglich als SiaGPT eingeführte Plattform ist nun über siagents.ai zugänglich, was den Übergang von benutzerdefinierten GPTs zu vollständig agentischen Diensten verdeutlicht.

Die KI-Agenten von Sia decken eine Vielzahl von Industriezweigen ab, beispielsweise Finanzwesen, Energie, öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen sowie Einzelhandel und Konsumgüter, und decken alle Unternehmensfunktionen wie Compliance, IT, Marketing, Personalwesen und Cybersicherheit ab. Die Agenten haben ein gemeinsames Ziel: Sie sollen Unternehmen in die Lage versetzen, mit der Beratungsmethodik von Sia agentische Anwendungsfälle zu entdecken, anzupassen und in großem Maßstab einzusetzen.

KI-Analysten, Strategen, Auditoren: Vielseitige Agenten für alle Geschäftsfunktionen

Die KI-Agenten von Sia übernehmen die Rolle von Analysten, Strategen und Auditoren, um die Entscheidungsfindung in verschiedenen Unternehmensbereichen zu unterstützen. Jeder Agent wurde speziell entwickelt, um konkrete operative Herausforderungen zu bewältigen, und kombiniert Fachwissen, Echtzeit-Datenverarbeitung und die Beratungskompetenz von Sia.

Zu diesen mehr als 400 KI-Agenten gehören:

Crisis Companion versteht die verschiedenen Interessengruppen, die im Falle einer Krise im Bereich Cybersicherheit, Unternehmensabläufe oder Unternehmensreputation involviert sind. Er erarbeitet koordinierte Outputs, die mit den Unternehmensrichtlinien im Einklang stehen, um Incident-Management-Berichte und Kommunikationspläne zu erstellen.

RegMatcher ist der für Compliance-Teams entwickelte KI-Agent von Sia. Der Agent identifiziert Lücken zwischen internen Frameworks und den neuesten regulatorischen Anforderungen, aktualisiert Unternehmensrichtlinien und konzipiert und implementiert Echtzeitkontrollen, um ein Höchstmaß an organisatorischer Compliance zu gewährleisten.

Im Agent Store sind Dutzende weiterer Agenten verfügbar, beispielsweise die Underwriting Intelligence Platform, die Satellitenbilder innerhalb weniger Minuten in für das Underwriting verwertbare Informationen umwandelt; der AI Resilient Infrastructure Agent, der die Resilienz von Unternehmen gegenüber Risiken und Störungen bewertet und verbessert; der Sales Assistant Copilot, der Vertriebsteams bei der Entscheidungsfindung unterstützt, indem er die Absichten von Kunden mit Kultur- und Produktdaten abgleicht; und ein Agent, der Investmentfonds automatisch klassifiziert und regulatorische Entscheidungen dokumentiert, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen (FRTB CIU Classifier).

Beratung durch Zusammenarbeit zwischen Mensch und Agent neu erfinden

Agentic AI verändert nicht nur die Organisationen der Kunden, sie definiert auch die Beratung neu. Menschliches Fachwissen spielt zwar nach wie vor eine zentrale Rolle, wird aber nun durch KI-Agenten unterstützt. In den kommenden Monaten werden die Sia-Teams weiter an der Automatisierung der Erstellung proprietärer und synthetischer Datensätze arbeiten und dabei Ziele verfolgen, die über die reine Kostensenkung hinausgehen. 2026 werden KI-Agenten zu einem Hebel für umfassende, tiefgreifende organisatorische Veränderungen werden, und Unternehmen werden eine höhere Produktivität, schnellere Ausführung und Umsatzwachstum erleben.

Im Zeitalter der Agentic AI untermauert Sia seine Vision einer ausbalancierten Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI. Das Fachwissen und die Kreativität der Sia-Berater, unterstützt durch ihre AI- Data-Teams, stehen weiterhin im Mittelpunkt dieses Modells.

Über Sia

Sia ist eine globale Managementberatungsgruppe der nächsten Generation. Unser Unternehmen wurde 1999 gegründet und war von Anfang an auf digitale Technologien ausgerichtet. Heute werden unsere Strategie- und Managementkompetenzen durch Datenwissenschaft ergänzt, durch Kreativität bereichert und durch Verantwortungsbewusstsein vorangetrieben. Wir sind Optimisten im Hinblick auf Veränderungen und helfen unseren Kunden, Transformationen zu initiieren, zu gestalten und von ihnen zu profitieren. Wir glauben, dass Optimismus Kräfte freisetzt, die unseren Kunden helfen, Risiken zu minimieren und Chancen zu maximieren. Unsere 3.000 Berater bringen Fachwissen aus einer Vielzahl von Branchen und Dienstleistungsbereichen mit und betreuen Kunden weltweit von 48 Standorten in 19 Ländern aus. Unsere Expertise liefert Resultate. Unser Optimismus transformiert Ergebnisse.

