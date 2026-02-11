T-Mobile hebt die Prognose für 2027 an ? dank wachsender Nachfrage nach Premium-5G-Tarifen und Streaming-Bundles. Die Aktien stiegen um knapp 3 Prozent nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen. Der US-Mobilfunkriese T-Mobile US hat seine Umsatz- und Cashflow-Prognosen für 2027 nach oben korrigiert, da die Nachfrage nach seinen Breitband- und Premium-5G-Mobilfunktarifen weiter steigt. Besonders Kunden, die auf die attraktiven Streaming-Angebote wie Netflix, Apple TV und Hulu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de