Mistral investiert in Schweden, um KI-Rechenzentren zu bauen und Europas technologische Souveränität zu stärken. Was steckt hinter dieser Entscheidung und was bedeutet das für die KI-Zukunft?Das französische KI-Startup Mistral hat bekannt gegeben, dass es 1,2 Milliarden Euro in digitale Infrastruktur in Schweden investieren wird. Die Mittel werden die Entwicklung von KI-Rechenzentren und fortschrittlichen Rechenkapazitäten unterstützen. Mistral, 2023 gegründet, hat sich schnell zu einem führenden KI-Unternehmen in Europa entwickelt. Es sammelte im September 1,7 Milliarden Euro und erreichte eine Bewertung von 11,7 Milliarden Euro. Zu den Investoren zählen unter anderem Nvidia und Microsoft.
