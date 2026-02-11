Ende Dezember sind Bastian und Steffen Helmsauer aus der Helmsauer Gruppe ausgestiegen. Seitdem hat sich viel getan. Über die Hintergründe zum Ausstieg und was die beiden nun mit ihrem eigenen Maklerhaus vorhaben, hat AssCompact die beiden Jungunternehmer befragt. Bastian und Steffen Helmsauer, vielen Dank, dass Sie sich in dieser aufregenden Zeit einen Moment nehmen, mit uns zu sprechen. Erläutern Sie gerne aus Ihrer Sicht, warum die Familie Helmsauer aus der Helmsauer Gruppe ausgestiegen ist.Steffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact