TuneTaxi hat seine KI-gestützte Produktionsmusikplattform gestartet, die Kreativen eine einfache Möglichkeit bietet, lizenzfreie Musik für Videos, Podcasts, Apps und digitale Erlebnisse zu generieren und darauf zuzugreifen.

TuneTaxi wurde speziell für Kreative entwickelt und konzentriert sich auf Produktionsmusik Titel, die Inhalte bereichern, ohne davon abzulenken und beseitigt häufige Hindernisse wie komplexe Lizenzierungsverfahren, indem es gebrauchsfertige Titel bereitstellt, die für die kommerzielle Nutzung freigegeben sind.

"TuneTaxi macht Produktionsmusik einfach", sagt das TuneTaxi-Team. "Kreative sollten sich nicht mit komplizierten Lizenzierungsverfahren auseinandersetzen oder stundenlang nach dem richtigen Titel suchen müssen. Jeder Titel ist lizenzfrei, sodass sich Kreative ganz auf das Erzählen ihrer Geschichten und die Interaktion mit ihrem Publikum konzentrieren können."

Ein Titel für jede Geschichte

Mit mehr als 100.000 Titeln zählt TuneTaxi zu den zehn größten Produktionsmusikbibliotheken weltweit und deckt Stile von Klassik bis Arthouse und von Orchestermusik bis Techno ab. Die internationale Titelliste wächst rasant und umfasst sowohl traditionelle als auch moderne Musik aus Ländern wie China und Japan. Mit TuneTaxi ist es für Nutzer auf der ganzen Welt einfach, schnell den richtigen Sound für den richtigen Anwendungsfall zu finden und auszuwählen, egal ob es sich um Fernsehnachrichten, Filmmusik, Podcast-Titel oder etwas anderes handelt.

Entwickelt für einen bestimmten Anwendungsfall

TuneTaxi richtet sich an ein definiertes Segment des Musik-Ökosystems: Produktionsmusik für Projekte, bei denen die traditionelle Lizenzierung komplex, kostspielig oder unpraktisch ist. Die Plattform soll keine Originalmusik ersetzen, sondern eine praktische Alternative für Produktionsinhalte bieten, sodass die Werke der Künstler im Streaming- und Performance-Markt weiterhin im Mittelpunkt stehen und den Kreativen gleichzeitig eine effiziente Lösung für Produktionsmusik geboten wird.

Ein praktisches Tool für moderne Kreative

Über die Plattform können Nutzer Musik auswählen oder generieren oder Skripte oder Videoinhalte hochladen und die KI automatisch Tracks erstellen lassen. Die Tracks können an bestimmte Clip-Längen angepasst werden, um unschöne Schnitte zu vermeiden. Kreative können Stems modifizieren, Instrumente entfernen oder austauschen und so sicherstellen, dass jeder Track perfekt zu ihrer Vision passt.

TuneTaxi unterstützt Kreative mit zugänglicher, hochwertiger Musik und verändert damit die Art und Weise, wie Inhalte vertont und produziert werden.

Über TuneTaxi

TuneTaxi ist eine KI-Musikplattform, die sich auf Produktions- und Funktionsmusiklösungen für Kreative und Unternehmen konzentriert. Mit Teams in Hilversum, Niederlande, und New York kombiniert TuneTaxi Musiktechnologie und Softwareentwicklung, um die Verwendung von Musik in modernen digitalen Workflows zu vereinfachen. TuneTaxi bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Optionen, um sicherzustellen, dass hochwertige Produktions- und Hintergrundmusik für alle zugänglich ist.

