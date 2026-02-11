Anzeige
Mittwoch, 11.02.2026
Drohnen, Robotik, E-Autos: Diese Hightech-Aktie könnte jetzt zünden
WKN: A2JLD1 | ISIN: NL0012866412 | Ticker-Symbol: BSI
Tradegate
11.02.26 | 21:14
172,25 Euro
+1,95 % +3,30
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
AEX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
171,55172,2022:59
171,60172,0522:00
ratgeberGELD.at
11.02.2026 23:09 Uhr
286 Leser
Artikel bewerten:
(1)

BE Semiconductor: Advanced Packaging als Schlüsseltechnologie in der KI-Branche!

Solide Zahlen!

Spezialist für hochentwickelte Chip-Verpackungsanlagen. BE Semicondutor (BESI) nutzt Engpässe in der KI-Lieferkette!

BE Semiconductor (BESI) - ISIN NL0012866412

Rückblick: Ein Kursplus von circa 44 Prozent in einem Aufwärtstrend sowie eine saubere Widerstandslinie bei etwas unter 173 EUR sind die wichtigsten Elemente unseres Breakoutsetups. Die nächsten Quartalszahlen kommen schon am 19. Februar.

Besi-Aktie: Chart vom 11.02.2026 Kürzel: BESI Kurs: 171.40 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wer auf einen anhaltenden KI-Hype setzt, könnte BE Semiconductor für einen Long Trade nutzen. Einstieg wäre über der Widerstandslinie, das Kursziel nach Measured Move bei circa 215 EUR. Vorsichtige Trader schließen vor dem Earningstermin. Langfristig orientierte Investoren, die auch langfristig Potenzial in Künstlicher Intelligenz sehen, lassen sich davon nicht stören.

Mögliches bärisches Szenario

Eine Absicherung unter den letzten drei Tageskerzen bzw. am 20er-EMA bietet sich für vorsichtige Trader an, die Gefahren des Platzens der sogemnannten KI-Blase fürchten.

Meinung: BE Semiconductor Industries profitiert als Spezialist für hochentwickelte Chip-Verpackungsanlagen in einer strategisch günstigen Position ist, um vom aktuellen Engpass bei KI-Speicherlösungen. Der Flaschenhals im KI-Boom liegt nämlich nicht nur bei den GPUs selbst, sondern vor allem beim High-Bandwidth-Memory (HBM) und dessen aufwendiger Integration in komplexe Chip-Pakete. Genau hier kommen Technologien wie Hybrid Bonding und fortschrittliche Packaging-Verfahren ins Spiel - und genau dafür liefert Besi die Maschinen. Die starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung zwingt Halbleiterhersteller dazu, ihre Packaging-Kapazitäten massiv auszubauen. Das spiegelt sich in deutlich gestiegenen Auftragseingängen wider. Es gibt strukturelles Wachstumspotenzial, weil der Engpass nicht kurzfristig verschwindet: Selbst wenn mehr Speicher produziert wird, braucht man weiterhin ausgefeilte Verbindungstechnologien, um Logikchips und HBM performant zu koppeln. Finanziell steht das Unternehmen solide da, mit hoher Profitabilität, starkem freien Cashflow und einer Netto-Cash-Position. Das verschafft Spielraum für Investitionen und Dividenden.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 13.22 Mrd. EUR
  • Meine Meinung zu BE Semiconductor ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://seekingalpha.com/article/4860246-be-semiconductor-this-chip-packaging-leader-could-win-from-ai-memory-shortage
  • Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
