BE Semiconductor: Advanced Packaging als Schlüsseltechnologie in der KI-Branche!

Solide Zahlen!

Spezialist für hochentwickelte Chip-Verpackungsanlagen. BE Semicondutor (BESI) nutzt Engpässe in der KI-Lieferkette!

BE Semiconductor (BESI) - ISIN NL0012866412

Rückblick: Ein Kursplus von circa 44 Prozent in einem Aufwärtstrend sowie eine saubere Widerstandslinie bei etwas unter 173 EUR sind die wichtigsten Elemente unseres Breakoutsetups. Die nächsten Quartalszahlen kommen schon am 19. Februar.

Besi-Aktie: Chart vom 11.02.2026 Kürzel: BESI Kurs: 171.40 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wer auf einen anhaltenden KI-Hype setzt, könnte BE Semiconductor für einen Long Trade nutzen. Einstieg wäre über der Widerstandslinie, das Kursziel nach Measured Move bei circa 215 EUR. Vorsichtige Trader schließen vor dem Earningstermin. Langfristig orientierte Investoren, die auch langfristig Potenzial in Künstlicher Intelligenz sehen, lassen sich davon nicht stören.

Mögliches bärisches Szenario

Eine Absicherung unter den letzten drei Tageskerzen bzw. am 20er-EMA bietet sich für vorsichtige Trader an, die Gefahren des Platzens der sogemnannten KI-Blase fürchten.

Meinung: BE Semiconductor Industries profitiert als Spezialist für hochentwickelte Chip-Verpackungsanlagen in einer strategisch günstigen Position ist, um vom aktuellen Engpass bei KI-Speicherlösungen. Der Flaschenhals im KI-Boom liegt nämlich nicht nur bei den GPUs selbst, sondern vor allem beim High-Bandwidth-Memory (HBM) und dessen aufwendiger Integration in komplexe Chip-Pakete. Genau hier kommen Technologien wie Hybrid Bonding und fortschrittliche Packaging-Verfahren ins Spiel - und genau dafür liefert Besi die Maschinen. Die starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung zwingt Halbleiterhersteller dazu, ihre Packaging-Kapazitäten massiv auszubauen. Das spiegelt sich in deutlich gestiegenen Auftragseingängen wider. Es gibt strukturelles Wachstumspotenzial, weil der Engpass nicht kurzfristig verschwindet: Selbst wenn mehr Speicher produziert wird, braucht man weiterhin ausgefeilte Verbindungstechnologien, um Logikchips und HBM performant zu koppeln. Finanziell steht das Unternehmen solide da, mit hoher Profitabilität, starkem freien Cashflow und einer Netto-Cash-Position. Das verschafft Spielraum für Investitionen und Dividenden.

Marktkapitalisierung: 13.22 Mrd. EUR

Meine Meinung zu BE Semiconductor ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

Autor: Thomas Canali

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.