LTIMindtree hat heute seine neue Markenidentität und Positionierung vorgestellt, die einen entscheidenden Moment für das Unternehmen markiert. Der Vorstand hat außerdem einen Vorschlag zur Änderung des Firmennamens in "LTM Limited" genehmigt, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden.

Die neue Identität und Positionierung als Business Creativity Partner spiegelt wider, wie die technologischen Fähigkeiten und die fundierte Fachkompetenz von LTM zusammenwirken, um einen bedeutenden Mehrwert für die Stakeholder zu schaffen. Dies definiert, wie Wettbewerbsvorteile im Zeitalter der Agentic Enterprise aufgebaut werden, in dem der Zugang zu Technologie allein kein Unterscheidungsmerkmal mehr ist. LTM bietet seinen Kunden das Beste aus menschlicher Einsicht und intelligenten Systemen durch den kreativen, präzisen und verantwortungsvollen Einsatz von Technologie.

Mit dem neuen Namen und der neuen Positionierung sendet das Unternehmen auch eine klare Handlungsaufforderung aus: "Es ist Zeit für Outcreate". Für seine Kunden bedeutet Outcreate, dass LTM disruptiv denkt, Branchen neu definiert und durch Business Creativity Geschäftsergebnisse erzielt. Zusammen mit seinen Partnern wird LTM Outcreate-Möglichkeiten und -Lösungen schaffen, die die Wirkung und nicht die Komplexität skalieren. Für seine Mitarbeiter bedeutet dies, Probleme mit der Denkweise eines Kreativen anzugehen und KI einzusetzen, um Kunden dabei zu helfen, mit Kreativität, Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit voranzukommen.

"Da sich die Märkte verändern und die Erwartungen der Kunden weiterentwickeln, treten wir mit einer Marke auf, die sowohl unser heutiges Selbstverständnis als auch unsere Vision für die Zukunft widerspiegelt. Als Partner für Business Creativity schaffen wir neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Unsere Absicht ist einfach: Wir wollen unseren Kunden helfen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn zu übertreffen", sagte Venu Lambu, Chief Executive Officer und Geschäftsführer bei LTM.

Über LTM:

LTM ist ein KI-zentriertes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der Business Creativity Partner der weltweit größten und disruptivsten Unternehmen. Wir bringen menschliche Erkenntnisse und intelligente Systeme zusammen, um Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen größeren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Abläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Zusammen mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk erzielt LTM ein Unternehmen von Larsen Toubro Geschäftsergebnisse für unsere Kunden und hilft ihnen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern zu "Outcreate". Weitere Informationen finden Sie unter LTM.com.

