40 Millionen US-Dollar Investition in eine 86.350 Quadratmeter große Anlage im US-Bundesstaat Washington

Jährliche Produktionskapazität von >30.000 Radargeräten über alle Produktlinien hinweg

Mehr als 200 Mitarbeiter bei voller Auslastung

Produktionsstart im Sommer 2026

Echodyne, das Unternehmen für Radarplattformen, kündigt heute eine bedeutende kurzfristige Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für fortschrittliche Radarsysteme an.

Die neue 86.350 Quadratmeter große Anlage von Echodyne wird ausreichend Produktions- und Lagerfläche bieten, um mehr als 30.000 Radarsysteme pro Jahr zu produzieren und auszuliefern. Der modulare Fertigungsansatz des Unternehmens ermöglicht eine flexible Anpassung der Produktionskapazitäten an die unterschiedliche Nachfrage in den verschiedenen Produktlinien sowie die nahtlose Einführung neuer Produktlinien und Funktionen. Die Investition spiegelt das anhaltende Engagement von Echodyne wider, die Sicherheit zu verbessern, da UxS auf dem Schlachtfeld und in der Gesellschaft allgemein allgegenwärtig werden, der steigenden Nachfrage in den USA und den verbündeten Ländern weltweit zuvorzukommen und die industrielle Basis der amerikanischen Verteidigung zu stärken.

Counter-UAS (C-UAS), BVLOS-Einsätze (Beyond Visual Line of Sight) für Drohnen als Ersthelfer (DFR), Truppenschutz, Grenzsicherheit und OTM (On-the-Move) gehören zu den Anwendungen und Funktionen, die die Nachfrage nach hochauflösender Radarüberwachung von Luft- und Oberflächenbereichen beschleunigen. Die patentierte Metamaterialien-Technologie mit elektronisch abgetasteter Anordnung (MESA) des Unternehmens bietet eine unübertroffene Datengenauigkeit punktgenaue Genauigkeit, Spurstabilität, KI-basierte Klassifizierung von Bedrohungen und klar definierte Hochgeschwindigkeits-Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) für die einfache Integration in Systemverbünde in einem kompakten, festkörperbasierten, kommerziell exportierbaren Radarprodukt.

Eben Frankenberg, CEO von Echodyne, kommentierte:

"Wir sind stolz darauf, diese neue Anlage im Bundesstaat Washington zu eröffnen, dem Standort unseres Hauptsitzes und seit langem einem globalen Zentrum für technologische Innovation und fortschrittliche Fertigung. Die außergewöhnliche Leistung des MESA-Radars steht in deutlichem Kontrast zu der zweckmäßigen Einfachheit seines Designs und macht hochauflösende Radarsysteme für Verteidigungs- und zivile Sicherheitsanwendungen allgemein zugänglich. Diese neue Investition in die Fertigungskapazitäten wird es uns ermöglichen, die Produktion zu steigern, um der schnell wachsenden globalen Nachfrage nach unseren Produkten gerecht zu werden."

Echodyne geht davon aus, dass es weiterhin in hohem Tempo neue Mitarbeiter einstellen wird, um seine expandierenden Fertigungsaktivitäten zu unterstützen. Offene Stellen finden Sie unter Echodyne.com/careers.

