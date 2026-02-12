An der Börse werden viele Geschichten über Erfolg und Misserfolg geschrieben. Besonders spannend ist NEO Battery Materials, der Game Changer der Batterietechnologie. Die Kanadier bieten Herstellern von Drohnen, Robotern und Elektrofahrzeugen individualisierbare Hochleistungsbatterien aus westlicher Produktion. Mit ihrem innovativen Ansatz setzt die Gesellschaft neue Maßstäbe in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Ladegeschwindigkeit und Preis und adressiert damit einen riesigen Markt, der laut Expertenschätzen bis 2032 auf rund 30 Mrd. USD anwachsen soll. Die Beispiele Gerresheimer und Schott Pharma zeigen, wie unterschiedlich sich Gesellschaften in der gleichen Branche entwickeln können: Schott übertraf die Markterwartungen im ersten Quartal, dagegen schockte Gerresheimer die Märkte erneut.Den vollständigen Artikel lesen ...
