12. Februar 2026 / IRW-Press / Das Explorationsunternehmen für Batterie-, Basis- und Edelmetalle Yugo Metals Limited (ASX: YUG und FWB, DUS: L71) (Yugo oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zum laufenden Bohrprogramm auf dem Projekt Sinjakovo in Bosnien und Herzegowina bereitzustellen.

Highlights:

- Entdeckung von Polymetallen und Ergebnisse aus den ersten drei Bohrlöchern auf dem Prospektionsgebiet Kovacevac erhalten.

- Bestes Ergebnis: 1,2 m mit 129 g/t Ag + 11,7 % Pb + 0,9 % Zn aus einer Bohrtiefe von 28,2 m in Bohrloch KVDD001. Die Bohrrichtung ist relativ orthogonal zur Mineralisierung.

- Die polymetallische (Bleiglanz-Sphalerit) Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einem leicht nach Südwesten einfallenden Barytgang. Die Bohrergebnisse deuten darauf hin, dass die Mineralisierung in Streichrichtung offen ist.

- Die Bohrungen im Prospektionsgebiet Kovacevac werden fortgesetzt.

Petar Tomaševic, Executive Director und Interims-CEO von Yugo, kommentierte:

"Unsere Bohrungen im Prospektionsgebiet Kovacevac haben einen guten Start hingelegt. Bei einem ersten Bohrprogramm wurde eine polymetallische hochgradige Silber-Blei-Zink-Mineralisierung entdeckt, was genau das ist, was Explorationsunternehmen in der frühen Phase eines Projekts zu sehen hoffen.

Polymetallische Projekte wie Kovacevac sind besonders attraktiv, da sie Zugang zu mehreren Rohstoffen bieten. Silber bietet eine Hebelwirkung auf Edelmetalle, während Blei und Zink wichtige Industriemetalle sind, die in Batterien, bei der Galvanisierung und im Infrastrukturbereich stark nachgefragt werden. Eine Lagerstätte mit allen drei Rohstoffen kann gegenüber Marktschwankungen widerstandsfähig sein, da die Einnahmequellen diversifiziert sind.

Die Tatsache, dass die Mineralisierung in Streichrichtung offenbleibt, deutet darauf hin, dass das Mineralsystem noch nicht abgegrenzt wurde, sodass zusätzliche Bohrungen die Mineralisierung erweitern könnten. Kovacevac könnte sich zu einem vielversprechenden polymetallischen Projekt entwickeln."

Bohrergebnisse

Bohrloch KVDD001 (das östlichste der drei Bohrlöcher) hat den Barytgang in der bislang größten Tiefe erprobt und eine Silber-Zink-Blei-Mineralisierung über einen Bohrabschnitt von 1,2 m mit 129 g/t Ag + 11,7 % Pb + 0,9 % Zn ab 28,2 m Tiefe durchteuft (einschließlich 0,7 m mit 218 g/t Ag + 20,0 % Pb und 1,4 % Zn), bestehend aus Einsprengungen und Bändern von Bleiglanz und Sphalerit. Die Bohrungen werden relativ orthogonal zum Barytgang niedergebracht.

Das mittlere der drei Bohrlöcher (KVDD002) zielte auf einen etwas oberflächennäheren Teil des Barytganges ab und durchteufte eine schwache Bleiglanzmineralisierung über einen Bohrabschnitt von 1,1 m mit 28 g/t Ag + 1,0 % Pb ab einer Tiefe von 22,4 m.

Bohrloch KVDD003 zielte auf den in geringster Tiefe liegenden nordwestlichen Teil des Ziels ab. Es durchteufte in der Zieltiefe einen ca. 2 m mächtigen Hohlraum - und drang damit möglicherweise in einen unbekannten mittelalterlichen Stollen ein - sowie anschließend einen Barytgang auf 1 m mit Spuren einer polymetallischen Mineralisierung, der 1,0 m mit 16 g/t Ag + 0,3 % Pb + 0,1 % Zn lieferte.

Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Barytgang nach Südwesten einfällt (mit einem leichten Ansteigen nach Nordwesten) und dass Bohrungen in Streichrichtung und in der Tiefe gerechtfertigt sind. Derzeit werden Bohrungen im westlichen Teil des Prospektionsgebiets Kovacevac niedergebracht, wobei Bohrungen brekziösen marmorartigen Kalkstein und Baryt auf 4 m (ca. 2 m wahre Mächtigkeit) durchteuften, wobei entlang der Schieferung und kleinen Gängen eine Bleiglanz-Sphalerit-Mineralisierung auftritt (siehe Abbildung 2).

Abbildung 1: Profilschnitt des Bohrlochs KVDD001

Abbildung 2: Unbearbeiteter PQ-Bohrkern aus Bohrloch KVDD006 (Hinweis: Die Bohrlochnummerierung ist nicht fortlaufend), der brekziösen marmorartigen Kalkstein und Baryt in der Zieltiefe von ca. 52 m bis ca. 57 m sowie stellenweise eine Bleiglanz-Sphalerit-Mineralisierung aufweist

Vorsorglicher Hinweis: Visuelle Schätzungen des Umfangs der Mineralvorkommen sollten niemals als Ersatz für Laboranalysen angesehen werden, wenn Konzentrationen oder Gehalte der wichtigste wirtschaftliche Faktor sind. Visuelle Schätzungen liefern möglicherweise auch keine Informationen über Verunreinigungen oder schädliche physikalische Eigenschaften, die für die Bewertung relevant sind. Siehe Anhang A "Visuelle Beobachtungen".

Diese Mitteilung wurde vom Board von Yugo Metals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Petar Tomaševic

Executive Director & Interims-CEO

Yugo Metals Limited

T: +61 414 830 540

E: mailto:petar@Yugometals.com

Über Yugo Metals Limited

Yugo Metals Limited (ASX:YUG) ist ein in Perth ansässiges Explorationsunternehmen mit Projekten in Bosnien und Herzegowina. Die Projekte von Yugo bieten großes Potenzial für die Auffindung von Batterie- und Edelmetallvorkommen und befinden sich alle in Europas höffigster Bergbauregion, dem metallogenen Gürtel der Tethys.

Yugo ist bestrebt, durch den Ausbau seiner drei Basis- und Edelmetallprojekte einen bedeutenden und nachhaltigen Shareholder-Value zu schaffen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe bestehender wichtiger Infrastrukturen und Transportwege zur europäischen Lieferkette für die Batterieherstellung.

Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.yugometals.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und/oder Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in gutem Glauben getroffen und basieren auf einer angemessenen Grundlage. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen, Absichten oder Strategien hinsichtlich der Zukunft sowie Annahmen wider, die auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und/oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Mitteilung beschriebenen Erwartungen, Absichten und/oder Strategien abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Meinungen und/oder Schätzungen ändern und/oder andere widerspiegeln sollten.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und Schlussfolgerungen, die von Herrn Mladen Stevanovic, einer sachkundigen Person und Fellow des AusIMM (Mitgliedsnummer 333579), zusammengestellt bzw. gezogen wurden. Herr Stevanovic ist beratender Geologe des Unternehmens. Herr Stevanovic verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die technische Bewertung der betreffenden Mineralvorkommen, die Art der Mineralisierung und die Arten der betreffenden Lagerstätten sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als Fachmann im Sinne der Ausgabe 2015 des "Australasian Code for the public reporting of technical assessments and Valuations of Mineral Assets" und als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Stevanovic stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in dieser Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Zuvor gemeldete Informationen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf zuvor gemeldete Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus den ASX-Mitteilungen des Unternehmens, die an dem im Text angegebenen Datum in Bezug auf diese Referenzen veröffentlicht wurden. Die früheren Mitteilungen können auf der Webseite des Unternehmens oder auf der Webseite der ASX (www.asx.com.au) eingesehen werden. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Mitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Mitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82953Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82953&tr=1



