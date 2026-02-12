Aussichtsreich und profitabel: Doping und Diversifizierung fürs Depot - 4 Kracher-Aktien aus Lateinamerika

Lateinamerikanische Aktien zählen Anfang 2026 zu den stärksten Performern an den internationalen Börsen. In kaum einer anderen Region waren die Renditen höher. 4 Titel, die auch die Sonne in Ihr Depot holen dürften. Lateinamerikanische Aktien dürften 2026 zu den stärksten Performern an den globalen Märkten zählen. Rückenwind kommt dabei nicht nur von einer sich stabilisierenden Weltkonjunktur, sondern auch von günstigen geopolitischen und handelspolitischen Rahmenbedingungen, die der Region neue Investitionsströme bescheren. Besonders aussichtsreich erscheinen dabei vier ausgewählte Titel aus Brasilien, Chile und Mexiko, die sich durch starke Fundamentaldaten und klare Wettbewerbsvorteile …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran