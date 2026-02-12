Anzeige
Markus Weingran
12.02.2026 06:27 Uhr
Aussichtsreich und profitabel: Doping und Diversifizierung fürs Depot - 4 Kracher-Aktien aus Lateinamerika

Lateinamerikanische Aktien zählen Anfang 2026 zu den stärksten Performern an den internationalen Börsen. In kaum einer anderen Region waren die Renditen höher. 4 Titel, die auch die Sonne in Ihr Depot holen dürften. Lateinamerikanische Aktien dürften 2026 zu den stärksten Performern an den globalen Märkten zählen. Rückenwind kommt dabei nicht nur von einer sich stabilisierenden Weltkonjunktur, sondern auch von günstigen geopolitischen und handelspolitischen Rahmenbedingungen, die der Region neue Investitionsströme bescheren. Besonders aussichtsreich erscheinen dabei vier ausgewählte Titel aus Brasilien, Chile und Mexiko, die sich durch starke Fundamentaldaten und klare Wettbewerbsvorteile …

Favoritenwechsel
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

