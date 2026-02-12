Anzeige
Dow Jones News
12.02.2026 06:39 Uhr
256 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Februar

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Februar 

=== 
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis 
     (08:00 Analysten- und Pressekonferenz, ab 10:45 QA) 
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV) 
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 
     3. Quartal:  +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj 
*** 08:00 GB/BIP Dezember 
     PROGNOSE:   +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj 
     zuvor:    +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj 
     Drei-Monats-Rate 
     PROGNOSE:   k.A. 
     3. Quartal:  +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember 
     PROGNOSE:  -22,5 Mrd GBP 
     zuvor:    -23,7 Mrd GBP 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember 
     PROGNOSE:   0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj 
     zuvor:    +1,1% gg Vm/+2,3% gg Vj 
*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis 
*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H 
  08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis 
  08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q 
  09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
  09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q 
  09:30 EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs (PK 18:30) 
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der 
     Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei 
  10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 
*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV 
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Konferenzen zum Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 225.000 
     zuvor:  231.000 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar 
     PROGNOSE: -4,6% gg Vm 
     zuvor:  +5,1% gg Vm 
  16:00 US/SEC-Vorsitzender Atkins beim Bankenausschuss des US-Senats 
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis 
*** 19:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner 
*** 20:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "European monetary policy 
     challenges in the new geopolitical environment" 
  22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
