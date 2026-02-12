© Foto: DALLE (KI-BILD) - OpenAIDie USA stehen vor einem beispiellosen Klima-Erdbeeben: Die Regierung will zentrale Klimaschutzgrundlage kippen - das könnte globale Folgen haben und ganze Branchen auf den Kopf stellen!In Washington zeichnet sich eine politische Zäsur ab, die das globale Debattengerüst zum Thema Klimaschutz erschüttern könnte: Nach Informationen aus Regierungskreisen bereitet die US-Regierung eine weitreichende Neuorientierung ihrer Klimapolitik vor, die zentrale Grundlagen des bisherigen Emissionsrechts außer Kraft setzen würde. Zuerst hatte das Wall Street Journal darüber berichtet. Kernpunkt ist die mögliche Aufhebung der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Kohlendioxid und andere Treibhausgase wie …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE