Zürich, 12. Februar 2026 - Cembra erweitert das Angebot ihrer erfolgreichen Certo! Kreditkartenfamilie um ein in der Schweiz einzigartiges Cashback-Programm. Damit profitieren Kundinnen und Kunden beim Bezahlen noch direkter und einfacher. Seit der Einführung im Jahr 2022 hat sich die Certo! Kreditkartenfamilie von Cembra erfolgreich am Markt etabliert. Mit dem Ausbau des Vorteilsprogramms für ihre Certo! Mastercard Kreditkarten treibt Cembra ihre Strategie voran, das Bezahlen für Konsumentinnen und Konsumenten stetig einfacher, flexibler und attraktiver zu machen. Neu profitieren Certo! Kundinnen und Kunden neben dem beliebten Standard-Cashback von zusätzlichen, laufend wechselnden Aktionen verschiedener Händler und Dienstleister, vorwiegend aus den Bereichen Mode, Lifestyle und Elektronik. Ein einfacher Karteneinsatz, ob im Geschäft oder online, genügt. Bei jeder Zahlung erhalten Kundinnen und Kunden automatisch Cashback - ganz ohne Registrierung, Rabattcodes oder Gutscheine - und können den Stand ihrer Gutschriften sowie alle aktuellen Angebote jederzeit in der Cembra App einsehen. Daneben enthält die App eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen für praktisches und sicheres Bezahlen im Alltag. Das erweiterte Cashback-Programm von Certo! schafft damit ein einzigartiges Kundenerlebnis sowie gleichzeitig attraktive neue Möglichkeiten für Partner. Zu den teilnehmenden Händlern zählen namhafte Marken, und kontinuierlich kommen neue Partner hinzu. «Unser Ziel ist es, den Einsatz der Certo! Karte so vorteilhaft und einfach wie möglich zu gestalten. Man bezahlt und profitiert sofort. Mit unserem Cashback-Angebot bieten wir ein nahtloses und benutzerfreundliches digitales Einkaufserlebnis, das sich am Markt abhebt und unseren Kundinnen und Kunden echten Mehrwert bringt», sagt Christian Stolz, Business Unit Leader Payments und Mitglied der Geschäftsleitung von Cembra. Kontakt Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Die Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.



In den Geschäftsbereichen Lending und Payments betreut Cembra über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 850 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Cembra hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in der ganzen Schweiz über verschiedene Standorte und Online-Vertriebskanäle sowie über Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.



Cembra ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.



