BLACKLAKE Investment Partners AG in der Schweiz gegründet



12.02.2026 / 07:00 CET/CEST



BLACKLAKE Investment Partners AG in der Schweiz gegründet - Real-Estate-Investoren und Family Offices erhalten direkten Zugang zu Immobilien-Opportunitäten in Europa - Gründungsteam vereint internationale Immobilienexpertise mit fundierter Restrukturierungserfahrung und exklusivem Netzwerk.

Zug, 12. Februar 2026 - BLACKLAKE Investment Partners AG wurde mit dem Ziel gegründet, internationalen Real-Estate Investoren und Family Offices in der DACH Region einen direkten Zugang zu ausserordentlichen Immobilien- und Off-Market Opportunitäten zu ermöglichen. Ziel ist es, einen Mehrwert zu herkömmlichen Immobilienprojekten zu ermöglichen, indem in einem anspruchsvollen Marktumfeld gezielt Chancen jenseits klassischer Marktangebote ermittelt werden. Christoph Schumacher, Founding Partner, Verwaltungsratspräsident und CEO der BLACKLAKE Investment Partners AG sagte: «BLACKLAKE Investment Partners konzentriert sich auf Immobilien-Opportunitäten in ganz Europa, die aufgrund ihrer Komplexität oder aufgrund von Spezialsituationen nicht einem breiten Markt zugänglich sind. Wir wollen einen klaren Mehrwert für Immobilien-Investoren und Family Offices erreichen.» Das Geschäftsmodell der BLACKLAKE Investment Partners AG sieht die Organisation, Strukturierung, Beratung und aktive Begleitung und Steuerung von Immobilien-Assets vor, von der Analyse über die Umsetzung bis zur Exit-Vorbereitung. Es umfasst dabei klassische Single Deals, mit individuell strukturierten Einzelinvestments, wie auch Club Deals für einen ausgewählten Kreis von Investoren mit einheitlichem Investmentverständnis und klarer Governance-Struktur. Die Zielgruppen der BLACKLAKE Investment Partners sind Schweizer, Deutsche und internationale Privatkunden, Single- und Multi Family Offices sowie (semi-) professionelle Investoren. Diese Investoren eint der Anspruch, Renditechancen und Risikokontrolle in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen und den Zugang zu ausgewählten Immobilieninvestments zu erhalten. Die Leistungsfähigkeit von BLACKLAKE Investment Partners beruht auf einer langjährigen internationalen Erfahrung im Bereich Immobilien, Investments und Finance. Sie wird ergänzt durch eine ausgeprägte Restrukturierungs- und Turnaround-Kompetenz, die es ermöglicht, komplexe Situationen strategisch zu analysieren, neu auszurichten und nachhaltig Wert zu schaffen. Der Zugang zu international relevanten Marktakteuren sichert dabei exklusive Opportunitäten, die den Kunden von BLACKLAKE Investment Partners zugänglich gemacht wird. Das in der Schweiz domizilierte Unternehmen hat über das Team des Gründungspartners BLACKLAKE GmbH, direkten Zugang zur gesamten BLACKLAKE Unternehmensgruppe und positioniert sich dabei gezielt als Schnittstelle zwischen Investmentopportunität und Kapital. Somit stehen eine eindrückliche Expertise und Ressourcen zur Verfügung, die sämtliche Phasen des Investmentzyklus abdecken. Von der Markt- und Objektidentifikation über das Transaktionsmanagement und die Due Diligence bis zur Koordination des Asset- und Property-Management und der Vorbereitung und Umsetzung von Exit-Szenarien. Die BLACKLAKE Unternehmensgruppe hat seit Ende 2022 Immobilien und Immobilienfinanzierungen mit einem Transaktionsvolumen von rund EUR 3 Mrd. erfolgreich reorganisiert, repositioniert, refinanziert und transaktioniert. Zu den Kunden gehören Geschäftsbanken, Landesbanken, Sparkassen, führende Asset- und Fondsmanager, institutionelle Investoren, Projektentwickler und Insolvenzverwalter sowie bekannte Unternehmerfamilien in Deutschland. Das Gründerteam vereint internationale Immobilienexpertise, mit fundierter Restrukturierungserfahrung und einem exklusiven Netzwerk im Finanz- und Immobiliensektor. Dr. Christoph Schumacher, Founding-Partner und Präsident des Verwaltungsrates sowie CEO, bringt eine langjährige internationale Erfahrung in Immobilieninvestitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, mit ausgewiesener Kompetenz in der Entwicklung und Umsetzung von Core-, Core-Plus-, Value-Add- und Opportunistic-Strategien unter anderem als Global Head of Real Estate der Credit Suisse Asset Management sowie Global Head of Real Assets bei Manulife Investment Management. Zuvor leitete er als CEO von Union Investment Institutional Property den erfolgreichen Ausbau des internationalen Immobiliengeschäfts. Siro Barino, Founding Partner und Verwaltungsrat sowie Managing Director, bringt seine langjährige Erfahrung in Corporate Switzerland mit Führungspositionen in zwei internationalen, börsenkotierten Unternehmen sowie der renommiertesten Hotelgruppe der Schweiz ein. Als ehemaliger Geschäftsführer der 41 5-Sterne Hotels umfassenden Gruppe Swiss Deluxe Hotels sowie als Global Head of Media Relations der Credit Suisse Group und der Swissair, ist er bestens in der Schweizer Finanz- und Immobilienwelt vernetzt. Sein exzellentes Netzwerk wird abgerundet über seine über 25-Jahre andauernde Tätigkeit als Vorstand eines der renommiertesten Business-Clubs der Schweiz, dem Efficiency Club in Zürich. Dr. Hans Volkert Volckens, Verwaltungsrat, ist zugleich Gründungspartner der BLACKLAKE Unternehmensgruppe und verfügt über langjährige Erfahrung in der operativen Führung von grossen Immobilienunternehmen. Zuletzt war er als Head Real Estate & Asset Management sowie EMEA Head of Real Estate Advisory der KPMG unter anderem für die erfolgreiche Neuausrichtung des gesamten Geschäftsbereiches Real Estate verantwortlich. Er ist Vorstandsvorsitzender des Zentrums für Unternehmensführung in der Immobilienwirtschaft e.V. (ZUI) und Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management zu Fragen der Unternehmensführung. Karin Gross MRICS, Verwaltungsrätin ist Gründungsmitglied der BLACKLAKE Unternehmensgruppe, Diplom-Kauffrau und Immobilienökonomin mit über 30 Jahren Berufserfahrung entlang der Wertschöpfungskette von Immobilien, Projektentwicklung, Bewertung, Transaktionsberatung, Asset-, Portfolio- und Fondsmanagement. Zuletzt war sie unter anderem über 7 Jahre verantwortlich für die global aufgestellte Kapitalanlage Immobilien eines der grössten deutschen berufsständischen Versorgungswerke (AVWL) mit rund EUR 4 Mrd. AUM in Real Estate. Christian Schulz-Wulkow FRICS, Verwaltungsrat ist einer der Gründungspartner der BLACKLAKE Unternehmensgruppe und verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Immobilientransaktions- und Beratungsgeschäft. Davor hat er als Managing Partner von Ernst & Young Real Estate und Leiter des Immobiliensektors das Beratungsgeschäft in der DACH-Region aufgebaut und geleitet. Schwerpunkt war die Beratung von Investoren, Corporates und des öffentlichen Sektors mit Fokus auf Transaktionen, Strategie-, M&A und Kapitalmarkt. Er war in dieser Funktion an Transaktionen im Wert von rund EUR 50 Mrd. beteiligt. BLACKLAKE Investment Partners agiert somit als strategischer Knotenpunkt, der Marktchancen identifiziert, strukturiert und gemeinsam mit den operativen Einheiten der BLACKLAKE Unternehmensgruppe in nachhaltige Wertschöpfung für seine Kunden überführt. Kontakt: www.blacklake-investment.ch Email: contact@blacklake-investment.ch BLACKLAKE Investment Partners AG Poststrasse 24 6300 Zug - Switzerland Disclaimer BLACKLAKE Investment Partners AG/SA/Ltd.: This press release was produced by and the opinions expressed are those of BLACKLAKE Investment Partners AG/SA/Ltd. as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but BLACKLAKE Investment Partners AG/SA/Ltd. does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.



