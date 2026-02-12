Auch wenn es an den Börsen aktuell etwas rumpelt, hat sich die Investmentbank J.P. Morgan sehr optimistisch gezeigt, dass es bald eine deutliche Rallye geben dürfte: Während sich aktuell viele Anleger um einen möglichen Ausverkauf an der Börse sorgen, hat sich die Investmentbank J.P. Morgan überraschend optimistisch geäußert. Konkret riefen die Analysten ein Kursziel von 8.000 Punkten für den S&P 500 aus. Dies entspricht vom aktuellen Niveau einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de