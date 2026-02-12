Anzeige
Donnerstag, 12.02.2026
Dow Jones News
12.02.2026 07:21 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Seoul sehr fest auf Rekordhoch - Hongkong schwächer

DJ MÄRKTE ASIEN/Seoul sehr fest auf Rekordhoch - Hongkong schwächer

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die meisten asiatischen Aktienmärkte legen am Donnerstag leicht zu. Eine Ausnahme macht der südkoreanische Markt. Dort schießt der Kospi dank starker Kursgewinne bei Chipherstellern um 2,3 Prozent nach oben auf Rekordhöhen. In Tokio verbessert sich der Nikkei-225 nach der Pause anlässlich des Nationalfeiertags am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 57.769 Punkte und verteidigt die kräftigen Gewinne von Montag und Dienstag, die er in Reaktion auf den überwältigenden Wahlsieg von Ministerpräsidentin Takaichi eingefahren hatte. Im Handelsverlauf hatte er aber erstmals überhaupt auch schon die 58.000er-Marke erklommen, konnte dieses Niveau aber nicht halten.

Bremsend wirkt der im Handelsverlauf immer weiter anziehende Yen. Der Dollar kommt auf 153,01 Yen zurück. Die Aussicht, dass Takaichi in ihrer Fiskalpolitik "verantwortungsbewusster" werde, stütze den Yen, so die Devisenanalysten von Nomura. Takaichi gilt als Befürworterin staatlicher Ausgaben und einer lockeren Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur.

Der Shanghai-Composite bewegt sich kaum vom Fleck, wohingegen der HSI in Hongkong um 1,1 Prozent deutlicher zurückfällt. In Sydney ist der Handel mit einem Plus von 0,3 Prozent bereits beendet, wobei erneut Bankaktien im Fokus standen.

Die Gewinne in der Region würden etwas begrenzt von den am Vortag gemeldeten und besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten, sagen Marktteilnehmer. Dies mildere zwar die Sorgen um die Gesundheit der weltgrößten Volkswirtschaft, verschiebe die Erwartungen an weitere Zinssenkungen der US-Notenbank aber weiter nach hinten. Die US-Börsen hatten darauf wenig verändert bis etwas leichter geschlossen.

Unter den Einzelwerten geht es in Seoul für das Schwergewicht Samsung Electronics um 5,5 Prozent nach oben, womit die Aktie ein Allzeithoch markiert. Ein Manager des Chipherstellers hat den technologischen Vorsprung seines Unternehmens bei HBM4-Chips (High Bandwidth Memory der nächsten Generation) hervorgehoben, was für Optimismus hinsichtlich des Produktionsfahrplans und der Wettbewerbsfähigkeit bei KI-Speicherlösungen schürt. Im Sog geht es für SK Hynix um 2,7 Prozent aufwärts.

In Sydney sorgen weiter die Banken für gute Stimmung und stützen den Börsenindex. Nachdem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse der Commonwealth Bank am Mittwoch für ein Indexplus von 1,7 Prozent mit beigetragen hatten, meldete nun die ANZ Group einen kräftigen Gewinnanstieg. Für die Aktie geht es darauf um 8,5 Prozent nach oben. Commonwealth Bank ziehen um weitere 5,4 Prozent an. Die Kurse der Wettbewerber NAB und Westpac legen um 2,3 bzw. 1,8 Prozent zu.

Der Goldförderer Northern Star teilte mit, dass sein Gewinn im ersten Halbjahr aufgrund höherer Goldpreise um 41 Prozent gestiegen ist. Das Papier verteuert sich darauf um 4 Prozent. 

=== 
INDEX          zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  9.043,50    +0,3%   +1,8%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)  57.784,85    +0,2%   +14,5%   07:00 
Kospi (Seoul)     5.478,13    +2,3%   +30,0%   07:30 
Shanghai-Comp.     4.131,57    -0,0%   +4,0%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)  26.955,61    -1,1%   +5,9%   09:00 
 
DEVISEN         zuletzt    +/- %   00:00 Mi, 08:13  % YTD 
EUR/USD         1,1860    -0,1   1,1875   1,1912  +1,2% 
EUR/JPY         181,66    -0,1   181,86   182,52  -0,3% 
EUR/GBP         0,8709    -0,1   0,8715   0,8716  -0,0% 
GBP/USD         1,3619    -0,1   1,3627   1,3666  +1,3% 
USD/JPY         153,17     0,0   153,14   153,22  -1,5% 
USD/KRW        1.440,50    -0,3  1.445,29  1.453,43  +1,1% 
USD/CNY         6,9372    -0,1   6,9414   6,9416  -1,2% 
USD/CNH         6,9008    -0,1   6,9062   6,9112  -0,9% 
USD/HKD         7,8168     0,0   7,8162   7,8159  +0,4% 
AUD/USD         0,7119    -0,1   0,7127   0,7105  +6,0% 
NZD/USD         0,6047    -0,0   0,6048   0,6056  +4,9% 
BTC/USD        66.998,70    -0,6 67.402,40 66.670,60 -22,4% 
 
ROHÖL          zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         64,66    64,46   +0,3%   +0,20 +11,5% 
Brent/ICE         69,53    69,40   +0,2%   +0,13 +13,2% 
 
METALLE         zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold          5.067,92  5.083,70   -0,3%   -15,78 +16,2% 
Silber          83,93   84,375   -0,5%   -0,45 +13,9% 
Platin         1.795,00  1.805,03   -0,6%   -10,03  +0,1% 
Kupfer           5,97    5,97   +0,0%   +0,00  +4,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 00:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
