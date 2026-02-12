Der Spezialverpackungsspezialist hat am Dienstagabend weitere Bilanzprobleme offengelegt und die Publikation des Geschäftsberichts für 2025 verschoben. Die Aktie stürzte daraufhin um gut 30 Prozent auf den tiefsten Stand seit 2009 ab. Und geht es nach den Analysten der DZ Bank, so könnte sich die Talfahrt sogar noch fortsetzen.Die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank rät weiterhin zum Verkauf der Anteile und hat den fairen Wert von 23 Euro auf nun 16 Euro erneut deutlich reduziert.Neue Hiobsbotschaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
