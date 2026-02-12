Der Netzwerk-Ausrüster Cisco hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt und hier absolut überzeugen können. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Doch die Börse reagierte dennoch verschnupft. Nach Vorlage der Zahlen verlor die Aktie im nachbörslichen Handel mehr als sieben Prozent.Cisco steigerte den Umsatz um zehn Prozent auf 15,35 Milliarden Dollar und lag damit über den Prognosen von 15,12 Milliarden Dollar. Auch beim bereinigten Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär