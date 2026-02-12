Der starke Lauf der Lufthansa-Aktie in den vergangenen Wochen ist nun vorerst beendet. Denn bei der Airline haben in der Nacht sowohl Piloten als auch Flugbegleiter wie angekündigt ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben einer Sprecherin der Gewerkschaft Ufo startete der Warnstreik des Kabinenpersonals bei Lufthansa und Lufthansa CityLine um 00:01 Uhr.Die Arbeitskampfmaßnahmen sollen den gesamten Tag andauern und erst um Mitternacht enden. Dadurch bleiben zahlreiche Flugzeuge der größten deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär