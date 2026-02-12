Der Autobauer Mercedes-Benz hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Zu den Ursachen zählt unter anderem die gescheiterte Luxusstrategie des Stuttgarter Premiumherstellers. Die Folgen dieser Entwicklung treffen nun auch die Aktionäre: Die Dividende soll gekürzt werden. Entsprechend gerät die Aktie unter Druck.Es sind Zahlen, die Konzernchef Ola Källenius lieber vermieden hätte. Wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte, sank das bereinigte operative Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
