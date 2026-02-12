© Foto: OpenAIDie Mattel-Aktie fällt am Mittwoch um 23 Prozent nach enttäuschenden Weihnachtsumsätzen und einer gesenkten Gewinnprognose. Große Investitionen sollen das langfristige Wachstum jetzt sichern.Die Mattel-Aktie brach am Mittwoch um 23 Prozent ein, nachdem der Spielzeughersteller mitteilte, dass der erwartete Anstieg der Weihnachtsumsätze hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei und er eine niedrigere Gewinnprognose als erwartet für 2026 veröffentlichte. Der Umsatzrückgang in den entscheidenden Wochen vor Weihnachten veranlasste den Hersteller von Barbie-Puppen und Hot-Wheels-Autos, die Rabatte zu erhöhen, was die Gewinnmargen unter Druck setzte. Sowohl Umsatz als auch Gewinn blieben im …Den vollständigen Artikel lesen
