KARL LAGERFELD präsentiert die Frühjahr/Sommer-Kampagne 2026 From Paris with Love und setzt dabei zum zweiten Mal in Folge auf die internationale Ikone Paris Hilton. Die weltweit ausgerollte Kampagne wurde vom langjährigen Wegbegleiter der Marke, Chris Colls fotografiert. Das Shooting fand im Pariser Hauptsitz des Modehauses in der Rue Saint-Guillaume 21 in Paris statt und umfasst die Kollektionen KARL LAGERFELD, KARL LAGERFELD JEANS und KARL LAGERFELD PARIS

KARL LAGERFELD SS26 Campaign Paris Hilton ©Chris Colls

"Die Kampagne in der Rue Saint-Guillaume 21 zu fotografieren, war unglaublich inspirierend", erzählt Paris Hilton. "Das Eintauchen in Karls Welt fühlte sich persönlich an und spiegelte die DNA von Karl und der Brand wider. Es ging nicht darum, zurückzublicken, sondern in einem Raum präsent zu sein, in dem sein Vermächtnis weiterlebt."

Paris Hilton bewegt sich mit Eleganz und Selbstbewusstsein durch das Maison und bringt ihren einzigartigen Glamour und ihr Charisma durch spielerisches digitales Storytelling in das Universum von KARL LAGERFELD ein. Die Kampagne vereint die Persönlichkeit der internationalen Ikone mit den zeitlosen Codes des Hauses: Während die Hauptkampagne auf klassisches Schwarz-Weiß setzt, präsentiert KARL LAGERFELD JEANS pop-inspirierte Farben, und KARL LAGERFELD PARIS strahlt eine frische, farbenfrohe Frühlingsstimmung aus Ausdruck selbstbewusster Weiblichkeit und moderner Eleganz.

Sean O'Pry interpretiert die Herrenkollektion mit eleganter Zurückhaltung. Seine entspannte Raffinesse und die natürliche Chemie mit Paris Hilton verleihen den Looks und Accessoires eine zeitgemäße Energie, die durch das Hero-Bild vor dem Pariser Maison eindrucksvoll unterstrichen wird.

Die K/Autograph-Kollektion kehrt als Herzstück der Saison zurück. Mit ihren ikonischen grafischen Applikationen, die Karls Original-Autogramm zeigen, unterstreicht sie die unverwechselbare Ästhetik des Hauses und setzt ein stilvolles Statement für die Saison.

ÜBER KARL LAGERFELD

Das Haus KARL LAGERFELD steht für die ikonische Vision und Designästhetik seines Gründers Karl Lagerfeld, die mit einem modernen, zukunftsorientierten Stil interpretiert wird. Die Marke ehrt sein bedeutendes Erbe und lässt seine Leidenschaft, Intuition und unerschöpfliche Kreativität in ihrer DNA weiterleben.

Das Markenportfolio, das auf Pariser Klassiker im Rock-Chic-Stil setzt, umfasst Konfektionskleidung für Damen, Herren und Kinder sowie KARL LAGERFELD JEANS, Taschen, Kleinlederwaren, Schuhe, Parfums und Brillen. Hinzu kommen die Möbelkollektion KARL LAGERFELD MAISON und internationale Hospitality-Projekte. Die kreative Vision des Hauses wird von Design Director Hun Kim vorangetrieben; weitere Mitglieder der KARL-Familie sind unter anderem Brand Ambassador und Product Consultant Sebastien Jondeau sowie Sustainability Ambassador Amber Valletta.

KARL LAGERFELD erreicht seine Kunden in über 200 Geschäften weltweit, unter anderem über Premium-Großhandels- und Franchisepartner. Zu den wichtigsten Filialen zählen Paris, London, München, Dubai und Shanghai. Die Marke hat zudem eine starke digitale Präsenz in Europa, dem Nahen Osten, Asien und über ihren Flagship-Store KARL.COM.

2019 schloss sich KARL LAGERFELD dem Fashion Pact an, einer globalen Nachhaltigkeitsinitiative, deren Ziel es ist, die Modebranche durch Maßnahmen in drei Bereichen zu transformieren: Klimaschutz, Biodiversität und Schutz der Ozeane.

