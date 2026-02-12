NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's von 320 auf 330 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Quartalszahlen seien angesichts der hohen Messlatte solide ausgefallen, schrieb Logan Reich am Donnerstag. Der Ausblick der Burgerkette auf 2026 sei durchwachsen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5801351017
