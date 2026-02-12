© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press WireTrotz beeindruckender Quartalszahlen ist die Aktie von AppLovin (APP) nach der Veröffentlichung der jüngsten Zahlen eingebrochen. Investoren und Analysten sind verwirrt: Wie kann es sein? Die Hintergründe.AppLovin, das vor allem für seine Werbeplattform im Bereich Mobile Apps und Gaming bekannt ist, meldete ein außergewöhnlich gutes Ergebnis für das vierte Quartal. Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag mit 3,24 US-Dollar deutlich über den Wall-Street-Erwartungen von 2,95 US-Dollar. Auch der Umsatz von 1,66 Milliarden US-Dollar übertraf die Prognosen. Trotz dieser positiven Nachrichten stürzte die Aktie im nachbörslichen Handel an der Nasdaq zeitweise um bis zu 9 Prozent ab. Der Grund für den …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE