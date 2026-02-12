Die Pure-Storage-Aktie steht an einer charttechnisch wichtigen Zone. Der Markt dürfte in den kommenden Tagen auf neue Signale achten.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|64,10
|64,61
|09:41
|64,06
|64,49
|09:43
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Pure Storage vor der Entscheidung - kommt es zu einem möglichen Befreiungsschlag?
|Die Pure-Storage-Aktie steht an einer charttechnisch wichtigen Zone. Der Markt dürfte in den kommenden Tagen auf neue Signale achten Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|05.02.
|Can Pure Storage's Hyperscaler Strategy Drive Long-Term Growth?
|04.02.
|Pure Storage und Rubrik automatisieren Ransomware-Recovery: Pure Storage und Rubrik haben ihre automatisierte ...
|30.01.
|STX's HDDs vs. PSTG's Flash Bet: Which Storage Play is Better?
|28.01.
|Jim Cramer Highlights Pure Storage Stock's High Valuation
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|PURE STORAGE INC
|64,18
|+0,11 %