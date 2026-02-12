Vernier/Ostermundigen (ots) -Für eine eisfreie Windschutzscheibe braucht es den passenden Eiskratzer. Der TCS hat neun Modelle bei einem ausführlichen Test unter die Lupe genommen. Der Test hat gezeigt, dass grundsätzlich alle Eiskratzer ihren Zweck erfüllen, einfache Modelle aber sehr gute Resultate liefern.Wer an einem eiskalten Wintermorgen zu seinem Auto kommt und auf vereiste Scheiben trifft, braucht einen Eiskratzer, der rasch und zuverlässig für freie Sicht sorgt. Der TCS hat Anfang dieses Jahres neun unterschiedliche Eiskratzer ausgiebig getestet. Wichtigstes Kriterium war natürlich die Wirksamkeit der Eisentfernung, die die Bewertung am stärksten beeinflusst hat. Ausserdem wurden auch die Handhabung der Eiskratzer, ihre Bauqualität, die Sicherheit sowie Zusatzfunktionen getestet.Der Testsieger ist einfach und robustDer Test durch die Experten des TCS hat gezeigt, dass alle neun Eiskratzer ihre Aufgabe erfüllen und die Unterschiede nicht allzu gross sind. Mit dem Modell X-Treme gab es aber dennoch einen klaren Sieger, der 85 von 100 Punkten erreichte. Der Eiskratzer X-Treme überzeugte mit einer effektiven und schnellen Eisentfernung. Es ist ein einfacher und robuster Eiskratzer, der seine Aufgabe problemlos erfüllt hat. Mit einem Einkaufspreis von 4.50 Franken zum Stichtag ist er ausserdem der zweitgünstigste der getesteten Eiskratzer. Auch die Modelle ProPlus und Walser haben mehr als 80 Prozent erreicht und wurden mit dem Prädikat "hervorragend" bewertet. Während der Eiskratzer ProPlus durch seine kompakte Form überzeugte, bot das Modell Walser Zusatzfunktionen wie einen Reinigungsgummi. Mit einem Preis von 24.95 Franken war er aber auch deutlich teurer als die einfachen Modelle.Günstige Modelle überzeugenDie anderen sechs Modelle erreichten zwischen 79 und 60 Punkten und die Bewertung "sehr empfehlenswert". Auffallend war, dass der Eiskratzer des Herstellers Kärcher 60 Punkte erreichte, mit einem Einkaufspreis von 54.90 Franken am Stichtag aber der zweitteuerste war. Der Eiskratzer beseitigt das Eis mit einer elektrischen Drehscheibe mit Kunststoffklingen. Das sorgt zwar für eine sichere Handhabung, allerdings ist der Kärcher-Eiskratzer sehr langsam und aufgrund der komplexen Konstruktion auch empfindlich auf Schläge und Stürze.Der TCS-Test hat gezeigt, dass grundsätzlich alle Modelle für eisfreie Scheiben sorgen. Unterschiede gab es primär bei der Kernleistung: Wie schnell und wie effektiv entfernen die Geräte das Eis. Es hat sich herausgestellt, dass insbesondere einfach aufgebaute, robuste und günstige Eiskratzer sehr gute Ergebnisse liefern. Wer Zusatzfunktionen wünscht, wird angesichts der grossen Auswahl an Modellen auf dem Markt ebenfalls fündig._________________________________________________________________________Die wichtigsten Tipps für eisfreie Scheiben- Vor dem Eiskratzen muss allfälliger Schnee entfernt werden, um Kratzer auf der Glasoberfläche zu vermeiden.- Das Eis mit gleichmässigem Druck lösen und ruckartige Bewegungen vermeiden.- Bei stark vereisten Scheiben das Eis schrittweise entfernen.- Hilfsmittel wie Eissprays können unterstützend eingesetzt werden, sie ersetzen den Eiskratzer aber nicht.- Heisses Wasser darf nicht zum Enteisen verwendet werden, da es zu Spannungsrissen oder Glasbruch führen kann.- Läuft der Motor während dem Enteisen, kann dies mit einer Busse bestraft werden.Pressekontakt:Marco Wölfli, Mediensprecher TCSTel. 058 827 34 03 | marco.woelfli@tcs.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100938399