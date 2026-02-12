Der Countdown läuft - und zwar im negativen Sinne. Die deutschen Gasspeicher leeren sich weiterhin rasant, schon in wenigen Tagen könnte es zu einer Mangellage kommen. Langsam scheint auch der Markt dieses Szenario einzupreisen, denn die erste Absicherung aus dem Aktien-Report "Notfallplan Gas" liegt seit Montag schon rund 50 Prozent vorne.Die deutschen Gasspeicher sind am Donnerstag laut den Zahlen der Initiative Energien Speichern (INES) auf einen Stand von 24,9 Prozent gefallen. Damit liegt die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär