BÖRSE AKTUELL: US-Futures im Plus (12.02.26)

Börse Aktuell zeigen sich die US-Index-Futures weiterhin leicht fester, nachdem die starken Arbeitsmarktdaten aus den USA am Vortag für eine positive Grundstimmung gesorgt haben. Die Anleger bleiben jedoch vorsichtig. Der Nasdaq steigt um +0,1%, während der S&P 500 um +0,15% zulegt.

US-Finanzen: Defizit sinkt dank Tarifeinnahmen

Im Januar fiel das US-Haushaltsdefizit niedriger aus als im Vorjahr - unter anderem durch deutlich höhere Einnahmen aus Zöllen. Die Zolleinnahmen beliefen sich im Januar auf 30 Mrd. USD und liegen im laufenden Fiskaljahr bisher bei 124 Mrd. USD, was einem Anstieg von 304% gegenüber 2025 entspricht.

Allerdings könnte eine erwartete Entscheidung des Supreme Court zur Rechtmäßigkeit bestimmter Zölle die Einnahmen abrupt stoppen. Gleichzeitig belasten steigende Kosten für den Schuldendienst sowie die sinkende Wahrscheinlichkeit schneller Zinssenkungen weiterhin die öffentlichen Finanzen.

US-Kongress: Widerstand gegen Trump-Zölle auf Kanada

Der US-Kongress setzt ein politisches Signal: Das Repräsentantenhaus stimmte dafür, die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Kanada aufzuheben. Dies gilt als seltenes Beispiel parteiübergreifender Kritik an der Handelspolitik der Exekutive. Damit die Maßnahme in Kraft tritt, muss jedoch noch der Senat zustimmen - zudem wäre Trumps Unterschrift erforderlich.

Asien-Pazifik: Rekordstände dank Tech-Rally

Optimismus dominiert die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum. Der MSCI Asia Pacific Index erreichte ein neues Allzeithoch. In Japan steigt der Nikkei um +0,25%, während Südkoreas KOSPI mit +2,8% ebenfalls neue Rekordstände markiert - gestützt durch starke Technologiewerte. Auch die Märkte in China und Hongkong legen um rund 0,7% zu und verzeichnen damit den zweiten positiven Handelstag in Folge....

