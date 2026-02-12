DJ Hellofresh verdient trotz Umsatzrückgang mehr - Rückzug aus Italien

DOW JONES--Hellofresh ist im vergangenen Jahr dank Sparmaßnahmen profitabler geworden. Trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs legte der operative Gewinn des im MDAX gelisteten Kochboxenversenders zu, lag aber am unteren Ende der in Aussicht gestellt Spanne. Der Konzern weitet seine Effizienzmaßnahmen aus und zieht sich aus Italien zurück.

Nach vorläufigen Zahlen sank der Umsatz 2025 um knapp 12 Prozent auf rund 6,8 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug der Rückgang 9,0 Prozent. Im vierten Quartal habe sich der Umsatzrückgang bei Kochboxen auf wechselkursbereinigter Basis im Vergleich zum Vorquartal verlangsamt, teilte das Unternehmen weiter mit. Bei Fertiggerichten sei das Schlussquartal allerdings schwächer verlaufen als erwartet.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg 2025 dagegen um 6 Prozent bzw. währungsbereinigt um 14 Prozent auf 423 Millionen Euro. Hellofresh hatte 415 bis 465 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Das Segment Kochboxen habe das EBITDA deutlich gesteigert und eine Marge von 13,5 verzeichnet.

Hellofresh ergreift nun weitere Effizienzmaßnahmen: Der Konzern hat beschlossen, sich aus dem italienischen Markt zurückzuziehen. Zudem sei in Spanien ein kollektives Kündigungsverfahren eingeleitet worden. Für diese Märkte bestehe derzeit keine klare Perspektive, die Größe und Rentabilität zu erreichen, die ihren langfristigen strategischen Zielen entspricht.

Die Umsatztrends setzten sich im neuen Jahr bislang in ähnlicher Weise fort, so der Konzern. Allerdings würden Auslieferungen und Profitabilität im Januar durch extreme Wetterbedingungen in wichtigen europäischen Märkten und in den USA beeinträchtigt.

Die vollständigen Zahlen wird Hellofresh am 18. März veröffentlichen.

