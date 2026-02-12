Nürnberg (ots) -Qualitäts-Wein zu Discount-Preisen gibt's bei NORMA. Der fränkische Lebensmittelhändler ist bekannt für gute Tropfen und ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: Ab sofort sind viele Weine, Sekt und Whiskey dauerhaft günstiger zu haben. Kundinnen und Kunden sparen jetzt beim Kauf hochwertiger alkoholischer Getränke bis zu 9 Prozent. So kostet der Sekt Piccolo halbtrocken von SCHLOSS HOHENLAUF in der 600-Milliliter-Flasche nur noch 2,99 EUR - statt zuvor 3,29 Euro. Beim Bourbon Whiskey von OLD FELLOW spart man ab sofort sogar 50 Cent pro Flasche. Wer zum Drink etwas zum Knabbern will, kann direkt noch bei den Cashewkernen oder dem Nuss-Frucht-Mix zugreifen. Denn auch bei den Produkten von ARDILLA lässt sich ab heute dauerhaft sparen.Bei den zahlreichen Preissenkungen, die NORMA alleine in diesem Jahr für seine Verbraucherinnen und Verbraucher möglich gemacht hat, ging es bislang größtenteils um Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Jetzt legt NORMA mit einer weiteren, dauerhaften Weitergabe von Preisvorteilen nach und macht dabei auch vor dem häufig ausgezeichneten Wein- und Alkohol-Segment keinen Halt. Weit mehr als 75 Produkte wurden so beim Discounter innerhalb von nur sechs Wochen reduziert.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):SCHLOSS HOHENLAUF Sekt Piccolo halbtrocken 600 mlBislang: 3,29 EURJetzt: 2,99 EURDornfelder Rhh. / Pfalz Qualitätswein 0,75 lBislang: 2,39 EURJetzt: 2,29 EURDornfelder Spätburgunder QbA 1 lBislang: 2,79 EURJetzt: 2,69 EURDornfelder Pfalz QbA 0,75 lBislang: 2,39 EURJetzt: 2,29 EURRiesling Rhh. / Pfalz Qualitätswein 1 lBislang: 2,89 EURJetzt: 2,79 EUREUGEN SPÄTH Württemberger Trollinger mit Lemberger QbA 1 lBislang: 4,29 EURJetzt: 3,99 EURKAISERSTÜHLER Spätburgunder Rotwein Qualitätswein 0,75 lBislang: 2,69 EURJetzt: 2,49 EUROLD FELLOW Bourbon Whiskey 0,7 lBislang: 9,49 EURJetzt: 8,99 EURHIGHLAND RIVER Scotch Whiskey 0,7 lBislang: 8,29 EURJetzt: 7,99 EURGLÉNDRIFT Irish Whiskey 0,7 lBislang: 11,39 EURJetzt: 10,99 EUROLD FLAG Irish Whiskey 0,7 lBislang: 11,39 EURJetzt: 10,99 EURFEEL GOOD Falafel / Gemüsebällchen 200 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURARDILLA Cashewkerne 200 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,89 EURARDILLA Nuss-Frucht-Mix 200 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,39 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6215353