Unterföhring (ots) -Erfolgreicher Auftakt für "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum": Zum Start am Mittwochabend erreichte die ProSieben-Show insgesamt 2,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 J.). In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei wunderbaren 12,9 Prozent. Damit war GNTM das meistgesehene Nicht-Sport-Programm in der Prime Time am Mittwoch. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 hatte die erste Mittwochsfolge eine Overnight-Quote von 12,0 Prozent MarktanteilUnd auch diese 25 Männer dürfen sich freuen. Sie wurden beim Casting von Heidi Klum und Modeikone Jean Paul Gaultier schickten sie in die nächste Runde.Adrian, 21 Jahre aus Gladbeck, Alexander 22 Jahre aus Graz (A), Benjamin, 20 Jahre aus Hamburg, Boureima, 21 Jahre aus Wangen, Carsten, 49 Jahre aus dem Landkreis Euskirchen, Cenk, 24 Jahre aus Bregenz (A), Christian, 22 Jahre aus dem Landkreis Oldenburg, Denzel, 26 Jahre aus Wuppertal, Felix, 27 Jahre aus Vechta, Gerhard, 57 Jahre aus Bad Aibling, Godfrey, 34 Jahre aus Wien (A), Hyan, 30 Jahre aus Köln, Ibrahim, 21 Jahre aus Münster, Jayden, 22 Jahre aus dem Landkreis Heilbronn, Jill, 45 Jahre aus Hattingen, Jonas, 24 Jahre aus dem Landkreis Reutlingen, Louis, 23 Jahre aus dem Landkreis Hude, Luis, 24 Jahre aus Hamburg, Lukas, 21 Jahre aus Pulheim, Martin, 36 Jahre aus München, Matthias, 26 Jahre aus Düsseldorf, Oskar, 20 Jahre aus Hamburg, Tony, 31 Jahre aus Berlin, Vyvian, 33 Jahre aus Frankfurt am Main, Yanneck, 24 Jahre aus WoltersdorfAm Donnerstag, 12. Februar, sind auf ProSieben in der Prime Time die Frauen an der Reihe. Jean Paul Gaultier unterstützt Heidi Klum beim Casting in Köln.Folge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? Auf Joyn gibt es jede Folge direkt nach der Ausstrahlung. sixx zeigt zudem jede Folge immer freitags um 20:15 Uhr.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite https://presse.prosiebensat1.com und auf GNTM.de (https://www.joyn.de/bts/serien/germanys-next-topmodel?utm_medium=referral&utm_source=www.prosieben.de&utm_campaign=joynlinkout_Germany%27s+Next+Topmodel&utm_content=general_joyn_teaser)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard Bewegtbild, Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 12.02.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Tina Land, Emma Sirihongsephone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1174email: tina.land@seven.one, emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6215364