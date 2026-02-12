Freising (ots) -Das JobCenter Essen hat Anfang Februar die ersten Bezahlkarten an Leistungsberechtigte ohne eigenes Girokonto ausgegeben. Die neue Form der Auszahlung ersetzt den bisherigen "ZzV-Scheck" (Zahlung zur Verrechnung), der Ende 2025 ausgelaufen ist. Nach Angaben der Beteiligten verliefen Ausgabe, Aktivierung und Nutzung der Karten reibungslos.Die Umsetzung folgt auf eine europaweite Ausschreibung, aus der die PayCenter GmbH als Zuschlagsempfängerin hervorging. Das Unternehmen stellte die technische Bezahllösung bereit und begleitet die Einführung im Regelbetrieb. Leistungsberechtigte können mit der Bezahlkarte (https://bezahlkarte.info/) über ein aufgeladenes Guthaben verfügen und Zahlungen im Alltag abwickeln. Ziel ist es, Auszahlungen alltagstauglich zu gestalten und zugleich Verwaltungsprozesse zu vereinfachen."Wir freuen uns sehr, dass die Einführung in Essen so reibungslos verlaufen ist", sagt Dr. Peter Schönweitz, geschäftsführender Gesellschafter der PayCenter GmbH. "Das bestätigt unser bewährtes System der Bezahlkarte, die seit 2024 für Asylbewerber in zahlreichen Kommunen im Einsatz ist. Die Erfahrungen aus diesem Bereich haben wesentlich dazu beigetragen, dass der Start in Essen nun ohne Anlaufschwierigkeiten gelungen ist."Mit dem erfolgreichen Start in Essen liegt nun eine erste Praxiserfahrung der Bezahlkarte der PayCenter im Anwendungsbereich bei JobCentern vor. Sie zeigt, dass Kartenlösungen eine verlässliche Einsatzmöglichkeit für Behörden, Jobcenter und andere Organisationen darstellen können.Die PayCenter GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes deutsches E-Geld-Institut, das Zahlungsdienste mit Debit Mastercards und Onlinekonten anbietet sowie mobile Bezahlverfahren, Pfändungsschutzkonten (P-Konten) und Bezahlkarten bereitstellt. Sowohl Privat- und Firmenkunden als auch öffentliche Träger werden mit innovativen und kundenspezifischen Produkten bedient. Über 45 Mitarbeitende sind in den Bereichen Zahlungsverkehr und Kundenbetreuung tätig.PayCenter GmbH | www.paycenter.deClemensänger Ring 24 | 85356 FreisingNiederlassung Stuttgart: Richard-Wagner-Straße 1 70184 StuttgartGeschäftsführer: Bertram Eisele, Claudio Fähndrich, Günther Hofmann, Dr. Peter SchönweitzGesellschafter: Bertram Eisele, Günther Hofmann, Dr. Peter Schönweitz, Ludwig AdamAmtsgericht München | HRB 194018Pressekontakt:Ansprechpartner Geschäftsführung:Dr. Peter SchönweitzLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peterschoenweitz/Tel: +49 (0) 151 1133 8188eMail: pescho@paycenter.deOriginal-Content von: PayCenter GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163577/6215359