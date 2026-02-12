Frankfurt (ots) -Stereotypische Erwartungen sind weitverbreitet. So schätzen selbst viele Lehrkräfte und Lehramtsstudierende Mädchen in den MINT-Fächern noch immer schwächer ein als Jungen. Das hat eine Studie des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation[1] ergeben. Umso wichtiger sind Initiativen, die sich für die Chancengleichheit von Mädchen und jungen Frauen einsetzen. Aus diesem Grund unterstützt die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) nun im vierten Jahr "Wir stärken Mädchen - future ready". Das Programm wurde von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zusammen mit der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." initiiert und fördert das Selbstbewusstsein, eröffnet neue Horizonte und gibt den Schülerinnen Kompetenzen an die Hand, um ihren beruflichen Weg aktiv zu gestalten. Durch die gemeinsame Förderung der DVAG und des gemeinnützigen Vereins "DVAG hilft e. V." kann das Programm nun erneut an fünf hessischen Schulen umgesetzt werden.DVAG fördert Chancengleichheit von Mädchen und jungen FrauenDie bisherigen drei Projektrunden haben gezeigt: Die Teilnehmerinnen gewinnen nicht nur Interesse an MINT-Fächern, sondern auch den Mut, Berufswünsche jenseits klassischer Rollenbilder zu verfolgen. In der Frankfurter Zentrale der DVAG nehmen die Schülerinnen sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer zum Start der vierten Runde an verschiedenen Workshops und Impulsvorträgen teil. In den Workshops vertiefen die Mädchen ihr Wissen beispielsweise im Bereich Biomedizin oder sammeln praktische Erfahrungen beim Experimentieren und Steuern von Drohnen. Ein besonderes Highlight: Die Mädchen präsentieren ihre eigenen Projektideen, darunter nachhaltige Alternativen zu Kunststoff, kreative Fahrzeugdesigns, Programmierprojekte mit Robotern und eine MINT-Schülerinnenfirma. Annabell Pohl, Schirmherrin des Projekts und Gründungsmitglied von "DVAG hilft e. V.", betont: "'Wir stärken Mädchen' ist für mich ein echtes Herzensprojekt. Es steckt so viel Potenzial in den Schülerinnen. Ich freue mich sehr, erneut dieses wichtige Projekt und die Entwicklung spannender Ideen zu begleiten."Warum MINT? Mehr als nur TechnikDie Workshops vermitteln nicht nur Fachwissen, sondern fördern auch Schlüsselkompetenzen wie Kreativität, Teamarbeit und kritisches Denken. Johanna Stiller, Programmleitung bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, ergänzt: "Unser Ziel ist es, den Mädchen die Freiheit zu geben, selbstbestimmt ihren Berufsweg zu wählen - unabhängig von Rollenklischees. Gleichzeitig entsteht ein starkes Netzwerk, das sie auf ihrem Weg unterstützt. Dass wir diesen Weg durch die Förderung der DVAG und des Vereins 'DVAG hilft e. V.' in Hessen seit vielen Jahren gemeinsam bestreiten, freut uns sehr."[1] https://ots.de/SWB1SKÜber die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit 50 Jahren eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung.Über "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen e. V.""DVAG hilft e. V." ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensgrundlagen und -bedingungen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und zu fördern. Daher unterstützt er insbesondere Projekte und Organisationen aus den Bereichen Bildung & Entwicklungsförderung, Forschung und Wissenschaft sowie Natur- und Umweltschutz. Der gemeinnützige Verein wird maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung unterstützt. Mehr Infos gibt es unter: www. dvag-hilft.org.Über "Wir stärken Mädchen""Wir stärken Mädchen" ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit dem Ziel, Mädchen darin zu bestärken, selbstbestimmt und unabhängig von Stereotypen ihren eigenen Weg zu gehen. Mädchen und junge Frauen sind bis heute in vielen Berufsfeldern unterrepräsentiert, obwohl ihre schulischen Leistungen und Abschlüsse ihnen alle Türen öffnen. Berufswahlprozesse und -entscheidungen sind weiterhin stark vom Geschlecht geprägt. So sind Frauen bis heute in MINT-Berufen unterrepräsentiert, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass sie ein eigenes Unternehmen gründen und sie haben weiterhin weniger Chancen auf Führungspositionen als Männer. 