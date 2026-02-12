München (ots) -- Koberer Fabian möchte sich aktiv gegen Gewalt auf dem Kiez einsetzen- Domina Manuela versucht, ihr Geschäft wieder anzukurbeln- "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 12. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Koberer Fabian ist nach einem USA-Urlaub zurück auf dem Kiez und hat eine neue Aufgabe im Gepäck: Er möchte gemeinsam mit seinem Team etwas gegen die Gewalt auf der Meile unternehmen. Auch Domina Manuela setzt sich neue Ziele: Sie will ihr Geschäft wieder zum Laufen bringen. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" am 12. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Fabian ist Türsteher auf der Reeperbahn. Nach einem Roadtrip durch die USA kehrt er in seine Heimat zurück - und hat dabei Inspiration aus den amerikanischen Erotikvierteln mitgebracht. Nun trägt er Olivia Jones und dem Rest des Teams die neue Idee vor: Die Sicherheit auf dem Kiez soll verstärkt werden. Nicht nur beruflich hat der Tourguide alle Hände voll zu tun - privat pflegt und versorgt er zudem seine kranke Mutter. Ob Fabian seine Vorhaben alle unter einen Hut bringen kann?Auch Manuela möchte einen Plan in die Tat umsetzen: Auf der Herbertstraße ist sie die dienstälteste Domina, doch sie kämpft mit mangelnden Aufträgen. Jetzt soll ihr Sport mit einem Personal Trainer dabei helfen, ihren Körper wieder in Form zu bringen. Außerdem begibt sie sich in einem Erotikgroßhandel auf Shoppingtour - neue Requisiten sollen für einen beruflichen Aufschwung sorgen. Kann sie so wieder mehr Kundschaft gewinnen?Bei den Ehefrauen Jezz und Krümel kriselt es: Der Dauerstress um die Insolvenz ihres Beautysalons verlangt den beiden viel ab. Die Situation wird schließlich zur Herausforderung für ihre Beziehung und es bleibt kaum noch Zeit für Zweisamkeit. Als die beiden ihrer Freundin Franzi das Herz ausschütten, gewinnen sie Klarheit: Es muss sich dringend etwas ändern!Tätowierer Marco und Partnerin Anneliese versuchen ebenfalls, den Spagat zwischen Beruf und Privatleben zu meistern: Die beiden führen eine Kneipe, ein Tattoostudio und haben einen gemeinsamen Sohn, den zweijährigen Taylor. Das Paar stößt dadurch regelmäßig an Grenzen. Es zeichnet sich immer mehr ab, dass sie nicht allem gerecht werden können."Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" - am 12. Februar 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von Story House Productions GmbH.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Reeperbahn privat! - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/reeperbahn-privat-das-wahre-leben-auf-dem-kiez)Über "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez":Seit fast zehn Jahren blickt "Reeperbahn privat! - Das wahre Leben auf dem Kiez" dorthin, wo sonst nur Schlagzeilen entstehen: hinter die Fassaden der Amüsiermeile, jenseits von Klischees, Sensation und Voyeurismus. Die Doku erzählt vom Leben auf St. Pauli - ehrlich, nahbar und auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die den Kiez prägen und von ihm geprägt werden, mit all ihren Widersprüchen, Hoffnungen, Schicksalsschlägen und Träumen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6215371