Karlsruhe (ots) -Der Countdown läuft: In drei Wochen startet die IT-TRANS und stellt die digitale Zukunft des ÖPNV in den Fokus. Vom 03. bis 05. März 2026 trifft sich die Branche des öffentlichen Verkehrs auf dem Gelände der Messe Karlsruhe, um beim hochkarätigen Kongress über aktuelle Herausforderungen und Trends zu diskutieren sowie zukunftsweisende Innovationen der Ausstellenden kennenzulernen. Die internationale Fachmesse für digitale Lösungen im ÖPNV wird von einem umfangreichen Kongress begleitet und bietet Raum für Austausch, Information und neue Impulse.Internationaler Kongress mit starken Stimmen aus Politik, Verkehrsbranche und WissenschaftDer begleitende Kongress überzeugt mit einem vielseitigen Programm. Über 60 Speaker aus aller Welt sind vertreten und gestalten insgesamt 33 Sessions. Thematisch reicht das Spektrum von autonomem Fahren über Ticketing und Fahrgastinformation bis hin zu Smart City, Energie und weiteren aktuellen Entwicklungen im Mobilitätssektor. Am Dienstagmorgen, den 03. März 2026, setzt die Keynote Speakerin Anna-Theresa Korbutt, Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds, den inhaltlichen Auftakt der Veranstaltung und gibt Einblicke in aktuelle Entwicklungen im ÖPNV.Auch die Messe selbst bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Lernen und Vernetzen. In den Market-Update-Foren geben Ausstellende in kurzen Präsentationen Einblicke in ihre Produkte, Lösungen und Erfahrungen aus der Praxis. Am zweiten Messetag findet zudem ein hochkarätig besetztes Panel statt. Diskutieren werden die Staatssekretärin des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg Elke Zimmer, der Karlsruher Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, der Geschäftsführer der Karlsruher Verkehrsbetriebe (KVV) Dr. Alexander Pischon, Prof. Dr.-Ing. Martin Kagerbauer vom Institut für Verkehrswesen des KIT sowie Natalie Rodriguez, Fachbereichsleiterin Innovation von der Hamburger Hochbahn. Gemeinsam erörtern sie, wie man den Weg von politischer Strategie zur praktischen Umsetzung meistert, mit besonderem Fokus auf die Skalierung, Nutzerzentrierung und die zukünftige Infrastruktur des digitalen Wandels.Ausstellende präsentieren konkrete Lösungen für den öffentlichen Verkehr von morgenSchwerpunkt der IT-TRANS 2026 liegt auf den 175 Ausstellenden und ihren Innovationen. Neben der Modernisierung der Infrastruktur rücken insbesondere die Digitalisierung und die Nutzung von KI stärker in den Fokus der Mobilitätswende. Dieser schnelle Wandel stellt Verkehrsunternehmen vor große Herausforderungen. Mit den innovativen Technologien, beispielsweise von ATRON electronic GmbH können diese Herausforderungen zu Chancenwerden. Auf der IT-TRANS 2026 in Karlsruhe präsentiert ATRON am Stand V5 in Halle 2 wegweisende Softwarelösungen für den ÖPNV. Dazu zählen unter anderem ein neuer Bordrechner mit aktualisiertem Fahrerterminal sowie weitere zukunftsorientierte Systemlösungen.Als einer der Hauptsponsoren ist INIT mit einem klaren Themenschwerpunkt vertreten. Der zunehmende Mangel an Fachkräften stellt viele Verkehrsunternehmen vor große Herausforderungen. Geeignete IT-Lösungen von INIT können dabei helfen, diese Lücke zu schließen. Am Messestand in Halle 1 am Stand F5 erfahren Besucherinnen und Besucher, wie dies mithilfe von Assistenzsystemen, Sprachunterstützung und Automatisierung gelingen kann.Auch Trapeze präsentiert sich in Karlsruhe als Hauptsponsor mit einem breiten Lösungsportfolio an Stand H5 in Halle 1. Im Mittelpunkt steht das kontinuierlich weiterentwickelte Trapeze Betriebsleitsystem sowie eine Cloud Variante, die maximale Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglicht. Zudem stellt Trapeze die nächste Generation seines Mobilitätsassistenzsystems vor, das Barrierefreiheit auf ein neues Niveau hebt.In Halle 1 am Stand J10 stellt IVU Traffic Technologies AG zwei zentrale Themen vor. IVU.plan [essentials] ist ein kompaktes und webbasiertes Planungstool, das auf dem bewährten System IVU.plan basiert und sich besonders an kleine und mittelständische Verkehrsunternehmen richtet. Ergänzend zeigt IVU Account Based Ticketing mit IVU, eine smarte Ticketlösung für einen flexiblen und einfachen Zugang zum ÖPNV.Als Local Host der IT-TRANS 2026 heißen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) die Fachbesucherinnen und Fachbesucher am Stand X5 in Halle 2 willkommen. Am Stand der VBK steht das Angebot regiomove im Mittelpunkt. Ziel ist es, Mobilität für alle jederzeit passgenau bereitzustellen. Die App KVV.regiomove dient dabei als zentrale Auskunfts- und Ticketplattform des KVV. Ergänzt wird das Angebot durch die regiomove Ports, die als Mobilitätsdrehscheiben verschiedene Verkehrsangebote in der Region bündeln.Auch an den Ständen vieler weiterer Ausstellenden erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche spannende Live-Demos, bei denen die neuesten Lösungen und Produkte direkt erlebbar sind. Damit zeigt die IT-TRANS 2026 schon heute, wie die digitale Zukunft des öffentlichen Verkehrs gestaltet werden kann.Weitere Informationen zur IT-TRANS wie Ticketpreise, Öffnungszeiten und Anfahrtswege sowie das gesamte Aussteller- und Kongressprogramm gibt es online unter www.it-trans.org.